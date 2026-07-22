"Prave od mene serijskog ubicu": Desingerica o privođenju u Crnoj Gori, satima ga držali u policiji

Despić je bio priveden prije nekoliko dana jer nije imao lična dokumenta

Izvor: MONDO

Dragomir Despić Desingerica ovog ljeta ima veliki broj nastupa u Crnoj Gori, zbog čega sezonu provodi na primorju, gdje tokom dana i večeri nastupa.

Oko njega se ovog ljeta podigla velika pažnja javnosti – od zahtjeva da mu se zabrane nastupi zbog performansa koje izvodi, do privođenja zbog neposjedovanja dokumenata. Takođe, tokom racije na jednom od njegovih nastupa utvrđeno je da su maloljetna lica konzumirala alkohol.

Iako se mnogi pjevači žale da nemaju isti broj nastupa kao ranije, Desingerica tvrdi da to kod njega nije slučaj i da je i dalje veoma tražen među publikom.

„Kao i svake godine, uvijek je isto. Tako da je ekstra, ne žalim se, dobro je. Uvijek se nađu neke zle duše, bajo. Ali što se tiče nastupa i punoće nastupa, za razliku od drugih, bomba je“, rekao je Desingerica, pa se dotakao racija.

„Ljudi rade svoj posao. Nije se desilo samo tu, desilo se još na par mjesta. Pa rade ljudi svoj posao. Samo, otkud znam, koliko to što se radi turistički sve treba da bude pametno i ostalo. Ali opet, svako vodi svoj posao i zemlju kako misli da treba. Uđu normalno, legitimišu, završe svoj posao i odu. Nije to ništa nenormalno.“

„Samo što ja najviše volim ono od prije 20 godina, kada je bilo i šetališta i ludila. Ovo sada je dosta mirnije, vrijeme žurki je pomjereno na neke kraće sate nego što je bilo godinama unazad, dok se ja još nisam ni bavio muzikom.“

„Što se mene tiče, svake godine krećeš, rokaš, sve to bude bomba, pa onda mene razapinju, prave od mene kao da sam serijski ubica, a ništa nisam uradio osim dobrog provoda i dobre žurke. Uvijek se nađe neko ko je onako sujetan i hoće to da najuri i da pravi od toga bauk. Na kraju dana, ti pogledaš i pitaš se šta je čovjek uradio.“

„Ti sad kažeš šiša on, pa daj onda sve frizerske salone da zatvorimo i pečenjare i roštilje. Ja ne mogu da vjerujem. Onda sjednem i gledam da li sam ja lud ili je neko drugi lud“, rekao je reper, pa otkrio da smatra da ništa loše nije uradio.

„Je l’ vi vidite kakvu frizuru ja pravim? Niko tu nikoga nije tjerao. Dođe i tuče se da bude u prvom redu i moli, uradi ovo, uradi ono. Možeš šta hoćeš, razumiješ.“

„I sad neko drugi tamo, ko nije na žurci, možda je ljubomoran što nije na žurci ili što ima mnogo godina za takvu žurku, i onda tu kreću katastrofalne stvari. Ja šta god da uradim je problem. Ima sljedeći put da uzmem tiganje i da ispečem jaja. Ima da bude: ‘Evo, ispekao je jaja.’ Dajte mu odmah 30 godina zatvora, razumiješ, protjerivanja. Sve je to život.“

„Ja sam to navikao od početka karijere. Ako sam kriv, odgovaraću.“

„Platio sam kaznu“

Despić je prije nekoliko dana bio priveden jer nije imao lična dokumenta.

„Znači, ja nisam imao dokumenta. Kriv. Ako je to prestup, ja se tog prestupa ne stidim. Sad ih nosim. Pozdrav za policiju, nema šta, radili su svoj posao.“

„Nisam imao dokumenta. Rekli su: ‘Pođite s nama’, trte-mrte. Platiš kaznu za to. Takav je zakon. Poštuješ zakon kada si u tuđoj državi.“

„I kada su me priveli, opet me ljudi vole. Ne možeš da zabraniš nekome da me voli. Možeš ti da skrnaviš moj rad i djelo, ali kada te ljudi vole, to ne možeš.“

„Ja poštujem rad policije, oni poštuju moj rad i podržavaju me. Par sati sam bio u stanici, nije to ništa specijalno. Nećemo da pravimo film i pišemo knjigu zato što smo bili malo u stanici.“

Otkrio je i da li će, nakon brojnih negodovanja, i dalje šišati ljude na nastupima.

„Ne planiram ja ništa, to se desi. Neko hoće pljucu, neko hoće da se ošiša, neko hoće da jede, neko hoće da točim. Ja ispoštujem ljude i ono što oni žele.“