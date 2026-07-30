Bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum uhapšen je sinoć po nalogu Uskoka zbog istrage u aferi "Konoba Pršut".

Izvor: Profimedia

Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum uhapšen je sinoć po nalogu Uskoka, potvrđeno je za "Index".

Hapšenje je povezano sa istragom u takozvanoj aferi "Konoba Pršut", koja se odnosi na ugostiteljski objekat u Kerumovom vlasništvu u Kaštelima. "Slobodna Dalmacija" javlja da je Kerum u trenutku hapšenja boravio u Veloj Luci, gdje se održavala manifestacija posvećena Oliveru Dragojeviću.

U predmetu je, prema nezvaničnim informacijama, obuhvaćeno još nekoliko osoba bliskih Kerumu. Za sada nije poznato za koja se konkretna krivična djela terete, niti da li će tokom dana biti novih hapšenja ili zvaničnih informacija o toku istrage.

(Index/MONDO)