"Strpali nas u maricu, svi mislili da je dio nastupa": Desingerica otkrio detalje privođenja u Sutomoru

Reper Dragomir Despić Desingerica oglasio se i ispričao kako je izgledala cela situacija.

Izvor: MONDO

Nakon što je priveden tokom policijske kontrole u jednom noćnom klubu u Sutomoru, reper Dragomir Despić Desingerica oglasio se i ispričao kako je izgledala cijela situacija.

Kako kaže, razlog privođenja bio je to što kod sebe nije imao lična dokumenta, a cijelu situaciju opisao je kao „zanimljivu noć“.

„Nismo imali dokumenta kod sebe. To se desilo na nastupu, ljudi su radili svoj posao, legitimisali nas, i mi smo radili svoj posao, i tako... Priveli su nas poslije. Bilo je okej, zanimljiva noć. Do pet ujutro su nas držali. Nije bilo ništa strašno koliko je izgledalo strašno. Bitno je da me ljudi vole i podržavaju moj rad, svako tu radi svoj posao, kako oni, tako i ja. Uglavnom, priveli su nas zbog nenošenja dokumenata“, rekao je Desingerica za Telegraf.

Reper je potom otkrio kako je izgledao trenutak kada je policija ušla u klub.

„Ušli su, prekinuli muziku, svi su mislili da je sprdnja, da je dio nastupa. Sa bine su nas odveli dole do šetališta i spakovali u maricu. Ljudi su skakali, htjeli da uđu s nama u kombi“, ispričao je on.

Podsjetimo, Desingerica je tokom policijske kontrole u noći između petka i subote u Sutomoru priveden zajedno sa još dvojicom državljana Srbije. Nakon utvrđivanja identiteta, sva trojica kažnjena su sa po 200 eura zbog boravka na teritoriji Crne Gore bez ličnih dokumenata, u skladu sa Zakonom o strancima.

Tokom iste kontrole policija je zatekla 11 maloljetnih osoba koje su konzumirale alkohol, dok je jedno lice radilo bez potrebne dozvole. Zbog omogućavanja maloljetnicima da konzumiraju alkohol, protiv pravnog i odgovornog fizičkog lica u pravnom licu biće pokrenut prekršajni postupak.

Nadležne lokalne i državne inspekcije su, zbog niza utvrđenih nepravilnosti u radu ovog noćnog kluba, odgovornim licima izrekle kazne u ukupnom iznosu od 11.200 eura.



