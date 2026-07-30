Reviziju je sproveo nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović, kao rukovodilac Kolegijuma, i dr Milan Dabović, kao član.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Državna revizorska institucija (DRI) utvrdila je niz nepravilnosti u radu Ministarstva unutrašnjih poslova tokom 2025. godine, koje se odnose na finansijsko poslovanje, zapošljavanje, vođenje evidencija, upravljanje državnom imovinom i funkcionisanje unutrašnjih kontrola. Zbog utvrđenih nedostataka, Ministarstvu je dato uslovno mišljenje na finansijski izvještaj, dok je za pravilnost poslovanja dobilo negativno mišljenje, prenosi RTCG.

Reviziju je sproveo nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović, kao rukovodilac Kolegijuma, i dr Milan Dabović, kao član.

Prema nalazima revizora, problemi su evidentirani u više oblasti, uključujući budžetsko planiranje, evidentiranje rashoda, upravljanje kadrovima, imovinom i sistemom unutrašnjih kontrola.

Tokom kontrole finansijskih evidencija utvrđene su nepravilnosti u načinu iskazivanja pojedinih izdataka, među kojima su troškovi razvoja softvera, operativnog lizinga, kao i izdaci za smještaj i ishranu policijskih službenika koji su bili angažovani van mjesta rada.

„Ministarstvu je preporučeno da planiranje, izvršavanje i evidentiranje ovih izdataka uskladi sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa“, navodi se u izvještaju.

DRI je ukazala i na nedostatke u programskom budžetu Ministarstva, navodeći da pojedini programi i potprogrami nemaju jasno definisane pokazatelje uspješnosti, prenosi RTCG.

„Za dio programa i potprograma nijesu definisani indikatori učinka, dok postojeći indikatori pretežno mjere obim aktivnosti, a ne rezultate i efekte njihovog sprovođenja“, ističe se u izvještaju.

Revizijom oblasti ljudskih resursa utvrđeni su propusti u vođenju personalne dokumentacije i kadrovskih evidencija, kao i neusaglašenosti podataka o radnom stažu zaposlenih. DRI je ukazala i na neriješena pitanja u vezi sa pravom na staž osiguranja sa uvećanim trajanjem, kao i činjenicu da određeni broj zaposlenih nije raspoređen u skladu sa važećim aktima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

„Takođe je utvrđeno da Ministarstvo nije uspostavilo sistem organizacije i sprovođenja posebnog ispita za rad u policijskom zvanju“, navodi DRI.

Poseban problem predstavljali su ugovori o djelu, koji su, prema nalazima revizora, korišćeni za poslove koji spadaju u redovne aktivnosti Ministarstva.

„Utvrđeno je da su ugovori o djelu zaključivani za obavljanje redovnih i sistematizovanih poslova iz nadležnosti Ministarstva, što nije u skladu sa propisima kojima se uređuje radni odnos državnih službenika i namještenika“, piše u izvještaju.

DRI je navela i da za određene isplate po osnovu ugovora o djelu nijesu dostavljani odgovarajući obrasci IOPPD.

Kada je riječ o državnoj imovini, revizori su ocijenili da evidencije osnovnih sredstava i nepokretnosti nijesu u potpunosti tačne i pouzdane. Takođe je utvrđeno da popis nije obuhvatio svu pokretnu imovinu, dok se u poslovnim knjigama i dalje vodi značajna vrijednost potpuno amortizovane imovine, piše RTCG.

Kontrola sistema unutrašnjih kontrola pokazala je da Ministarstvo nije uspostavilo adekvatan okvir za upravljanje rizicima.

„Ministarstvo nije usvojilo politiku upravljanja rizicima niti internu proceduru za upravljanje rizicima“, navodi DRI.

Revizori su ukazali i da ne postoji odgovarajući sistem za prijem i obradu prijava nepravilnosti, kao ni jedinstvena evidencija internih akata.

„Ministarstvo nije uspostavilo sistem za prijem i postupanje po prijavama nepravilnosti u skladu sa važećim propisima, te ne postoji jedinstvena centralna evidencija internih akata“, navodi se u izvještaju.

Utvrđeno je i da veliki broj novozaposlenih službenika nije potpisao izjave o prihvatanju i poštovanju etičkih kodeksa.

Posebnu pažnju DRI je posvetila radu Službe za unutrašnju reviziju, za koju je ocijenjeno da nema dovoljan broj zaposlenih.

„Služba za unutrašnju reviziju je kadrovski nedovoljno popunjena, jer je od četiri sistematizovana radna mjesta tokom 2025. godine bilo popunjeno samo mjesto rukovodioca službe“, navodi se u izvještaju.

Radi otklanjanja utvrđenih propusta, DRI je Ministarstvu unutrašnjih poslova izdala ukupno 27 preporuka.

„Ministarstvo treba da do 29. septembra 2026. godine izradi i dostavi Državnoj revizorskoj instituciji plan aktivnosti za realizaciju preporuka i do 29. marta 2027. godine izvijesti DRI o preduzetim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama“, zaključuje se u dokumentu.

Konačni izvještaj o reviziji dostavljen je Odboru za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore, u skladu sa Zakonom o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane.