U požarima na Kritu i Peloponezu poginula su tri vatrogasca, dok su vlasti evakuisale 2.000 posjetilaca.

Izvor: Profimedia

U gašenju požara na Kritu i Peloponezu u Grčkoj poginula su tri vatrogasca, a vlasti su nastavile sa preventivnim evakuacijama naselja i turističkih područja, dok je samo sa ostrva Krit evakuisano oko 2.000 posjetilaca i 29 lokalnih stanovnika sa plaža morskim putem, saopštile su grčke vlasti.

Dva vatrogasca poginula su u velikom šumskom požaru koji je juče u poslijepodnevnim časovima izbio na jugu Krita, u oblasti Retimno.

Prema prvim informacijama, oni su ostali zarobljeni u vozilu u blizini mjesta Sahturija, gdje su kasnije pronađeni mrtvi, dok je jedan vatrogasac kolabirao usljed patoloških uzroka u Ageranosu, na Peloponezu, prenosi Prototema.

Dva dobrovoljca takođe su lakše povrijeđena tokom operacija gašenja požara.

Vatrogasne snage cijelu noć vodile su borbu na velikim požarnim frontovima u Retimnu, gdje je linija vatre dugačka 20 kilometara, kao i u Sitiji i Plomariju, uz jake vjetrove koji su izazivali nova izbijanja požara i dodatno otežavali gašenje.

As a Greek American by birth and a Cretan-American by marriage, my heart breaks for the three courageous firefighters who lost their lives fighting the fires raging on mainland Greece and the island of Crete right now.



May their bravery, selflessness, and service be eternally… — Eleni Kounalakis (@EleniForCA)July 30, 2026

Najteža situacija zabilježena je u opštini Agios Vasilios na Kritu, gdje se požar koji je izbio juče poslije podne širio velikom brzinom.

Tokom noći na tom području djelovalo je 198 vatrogasaca, deset grupa pešačkih jedinica i 43 vozila, a snage bi danas trebalo da budu pojačane sa još 18 vatrogasaca, tri grupe pješačkih jedinica i šest vozila, koji će stići iz Pireja.

An active#wildfireis burning near the town of Plomari on the Greek island of#Lesbos, with 50 firefighters, 13 fire engines & 6 aircraft deployed to fight the blaze.pic.twitter.com/P9QiHGKB0u

Three firefighters died battling forest blazes in#Greeceas several other fires… — ⚡️ World News ⚡️ (@ferozwala)July 29, 2026

Grčki vatrogasci bore se i sa raštrkanim žarištima požara na ostrvu Paros.

Veoma visok rizik od požara prognozira se i za veći dio zemlje, a vatrogasne snage nalaze se u pojačanoj pripravnosti.

U Iraklionu na Kritu stotine posjetilaca zbog požara su evakuisane u zatvorenu teretanu u Miresu, koju je otvorila opština Festos, gdje su obezbijeđeni dušeci za spavanje i pribor za prvu pomoć.

An active#wildfireis burning near the town of Plomari on the Greek island of#Lesbos, with 50 firefighters, 13 fire engines & 6 aircraft deployed to fight the blaze.pic.twitter.com/P9QiHGKB0u

Three firefighters died battling forest blazes in#Greeceas several other fires… — ⚡️ World News ⚡️ (@ferozwala)July 29, 2026

Veoma visok rizik od požara, kategorije četiri, prognoziran je i za danas u velikom delu zemlje.

(Nezavisne/MONDO)