Administrativni odbor Skupštine Crne Gore ranije je za članove Savjeta RTCG predložio Radovanovića, Škrijelja i Lacmanovića.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanici u Skupštini Crne Gore izabrali su Pavla Radovanovića, Amara Škrijelja i Radenka Lacmanovića za nove članove Savjeta RTCG.

Većinom glasova, usvojen je Zakon o proizvodnji naoružanja i vojne opreme, a usvojene su i izmjene zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju.

Poslanici u Skupštini Crne Gore završili su ranije raspravu o kandidatima za članove Savjeta RTCG.

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore ranije je za članove Savjeta RTCG predložio Radovanovića, Škrijelja i Lacmanovića.

Skupštinski Administrativni odbor saslušao je 9. juna kandidate za članove Savjeta Radio Televizije Crne Gore.

Javni konkursi za izbor dijela članova Savjeta Radio Televizije Crne Gore raspisan je krajem marta ove godine.