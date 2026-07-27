Partizan traži da se poništi crveni karton koji je Demba Sek dobio protiv Mačve u Šapcu.

Izvor: MN Press

Fudbalski klub Partizan savladao je Mačvu u Šapcu (3:1), a meč je obilovao golovima, čudnim situacijama, pa i kartonima. Čak dva crvena kartona vidjeli smo na ovom meču, a drugi je dobio Demba Sek u nadoknadi vremena. Zbog toga su se crno-bijeli oglasili dan posle utakmici, smatrajući da nije bilo osnova za takvu kaznu.

Partizan ističe da će i zvanično uputiti žalbu zbog isključenja Dembe Seka, koji je stavio ruku na vrat protivničkog fudbalera i zbog toga dobio direktan crveni karton od glavnog arbitra Lazara Lukića. Crno-bijeli će tražiti da se ova kazna u potpunosti poništi! Saopštenje prenosimo u cjelosti:

"Fudbalski klub Partizan uložiće žalbu povodom direktnog crvenog kartona pokazanog Dembi Seku na jučerašnjoj utakmici drugog kola Mozzart Bet Superlige Srbije protiv Mačve.

Smatramo da u spornoj situaciji nije bilo elemenata za isključenje našeg igrača. Već na terenu bilo je očigledno da je reakcija protivničkog fudbalera bila nesrazmjerna stvarnom kontaktu i da je riječ o simuliranju, što potvrđuje i pregled video-snimka sporne situacije.

Po prijemu odluke Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije, FK Partizan će u predviđenom roku uložiti žalbu i zahtijevati ukidanje disciplinske mjere, kao i svih posledica koje bi po osnovu direktnog crvenog kartona mogle da proisteknu za našeg igrača.

FK Partizan očekuje da nadležni organi pažljivo razmotre sve dostupne snimke i činjenice i donesu odluku zasnovanu isključivo na stvarnim okolnostima događaja", navodi se u saopštenju crno-bijelih.

Mačva - Partizan 1:3 Izvor: TV Arena sport

Partizan će u trećem kolu Superlige Srbije po prvi put u novoj sezoni igrati pvenstveni meč pred svojim navijačima. Crno-bijeli će u Humskoj dočekati IMT, ekipu koja prijeti da bude hit prvenstva jer je u prva dva kola osvojila maksimalnih šest bodova i na vrhu tabele pravi društvo Crvenoj zvezdi.