Animirane mape svijeta prikazuju impresivnu, beskrajnu mrežu hiljada aviona koji istovremeno seku nebo iznad svih kontinenata.

Izvor: X/@US_Stormwatch

Prema podacima popularnog servisa za praćenje letova "Flightradar24", 23. jula 2026. godine ušao je u istoriju avijacije. Tog dana postavljen je apsolutni rekord sa neverovatnih 153.359 praćenih komercijalnih letova širom svijeta.

Ovi impresivni podaci, koji svjedoče o neviđenom širenju i intenzitetu vazdušnog saobraćaja, prvobitno su podijeljeni na profilu @US_Stormwatch, a ubrzo su potvrđeni impresivnom vizuelizacijom samog servisa "Flightradar24".

July 23, 2026, was the busiest day for commercial air travel ever, according to data from@flightradar24.



A whopping 153,359 commercial flights were tracked worldwide.pic.twitter.com/0fJ9mcjZkY — Colin McCarthy (@US_Stormwatch)July 25, 2026

Na objavljenim animiranim mapama svijeta možete vidjeti gustu, gotovo beskrajnu mrežu hiljada žutih ikona aviona koje se istovremeno kreću iznad Sjeverne Amerike, Evrope, Azije i drugih djelova svijeta. Ovi prikazi ilustruju nevjerovatnu dinamiku na globalnom nebu tokom 24 sata.

Iako detaljne analize tačne strukture putnika tek treba da budu urađene, stručnjaci ovaj apsolutni rekord prvenstveno povezuju sa samim vrhuncem ljetnje turističke sezone i masovnim odlascima na godišnje odmore.

Pored velikog broja turista, značajan udio čine i redovna poslovna putovanja, a ovaj broj letova predstavlja definitivnu potvrdu snažnog rasta vazduhoplovne industrije nakon izazovnih perioda prethodnih godina.

"Flightradar24" kontinuirano prati letove u realnom vremenu, a obaranje takvih rekorda ima dvije strane. S jedne strane, to je jasan pokazatelj koliko je globalni vazdušni saobraćaj postao neophodan i vitalan za modernu ekonomiju.

S druge strane, stručnjaci upozoravaju da ovako ogroman broj letova predstavlja ogroman operativni pritisak na kapacitete aerodroma širom svijeta, ali i sve ozbiljniji izazov kada je u pitanju zaštita životne sredine i ugljenični otisak koji ostavlja avijacija.

Da li će ovaj rekord biti oboren do kraja ovog ljeta, ostaje da se vidi u nedeljama koje dolaze.