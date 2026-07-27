Jedan od najpoznatijih MMA boraca Den Huker otrkio je neprijatne poruke koje je u poslednje vrijeme neprestano dobijao, a sve zbog zakazanog duela protiv Salahdina Parnasa

Izvor: Noushad Thekkayil/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pariz će 5. septembra biti domaćin nove UFC priredbe, a glavnu borbu večeri predvodiće novajlija u organizaciji Salahdin Parnas protiv iskusnog Dena Hukera. Potvrda ovog meča stigla je tokom prenosa UFC "Fight Night 282", a ujedno je označila i zvaničan dolazak jednog od najboljih evropskih MMA boraca u najjaču svjetsku promociju.

I dok se očekuje spektakl pred francuskom publikom, Huker je otkrio da se poslednjih dana suočava sa ozbiljnim prijetnjama koje, kako kaže, nikada ranije nije doživio.

"Dobio sam mnogo prijetnji smrću i mislim da je to zaista otišlo predaleko. Takve poruke nisam dobijao ni kada sam se borio protiv Benoa Sen Denija. Sada mi Francuzi pišu na svom jeziku da ću umrijeti i da će me ubiti. Vjerujem da su pretjerali. Možda je razlog to što je Beno čovjek pun poštovanja, pa ni njegovi navijači nisu idioti. Ali oni koji prate ovog momka očigledno su prešli svaku granicu. Biće posebno zadovoljstvo da ga uspavam u oktagonu", rekao je Hoker za "Submission Radio".

Nekadašnji izazivač iz vrha lake kategorije iza sebe ima bogatu karijeru. U profesionalnom MMA ostvario je 38 nastupa, od čega čak 24 u UFC-u, gdje je upisao 14 pobeda i 10 poraza. Iako nikada nije stigao do šampionskog pojasa, godinama važi za jednog od najopasnijih boraca divizije i često je bio prepreka mladim talentima koji pokušavaju da se probiju među elitu.

Upravo takvu ulogu imaće i protiv Parnasa. Francuz sa skorom 23-2 dobio je priliku da već u debitantskom nastupu predvodi UFC priredbu u rodnoj zemlji, a pobeda nad borcem Hokerovog kalibra mogla bi odmah da ga lansira među najzanimljivija imena lake kategorije.

Nema sumnje da će atmosfera u Parizu biti naelektrisana, jer su francuski navijači poznati po bučnoj podršci svojim borcima.