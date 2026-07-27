“Na samom kraju, naš stav o Kosovu i Metohiji najbolje oslikava i nervoza koju prištinski režim ima na sami pomen imena gradonačelnika Nikšića Marka Kovačevića, kojem su, simbolično, na Vidovdan, zabranili ulaz na Kosmet”, stoji u saopštenju NSD-a.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

,,Kao što to građani Nikšića dobro znaju, naša stranka ni 2012. godine nije pristajala na tadašnje uslove Pozitivne Crne Gore da na lokalnom nivou priznamo Kosovo, a zauzvrat izaberemo našeg tadašnjeg kandidata Milutina Đukanovića za predsjednika Opštine, jer smo i tada rekli da to nije nadležnost lokalnih samouprava", saopštili su danas iz Opštinskog odbora Nove srpske demokratije.

“Oni koji smatraju da je to nadležnost lokalnih samouprava i da su te opštine nekada priznale Kosovo, pa sada moraju da ga otpriznaju, neka to nastave da to rade u tim opštinama, ali to se u Nikšiću neće raditi”, poručuju iz NSD-a.

Podsjećaju da je uslovom Pozitivne Crne Gore iz 2012. potvrđeno da Nikšić nikada nije priznao Kosovo, što su, kažu, posebno funkcioneri te stranke u kontinuitetu pokazivali brigom za srpski narod na Kosovu i redovnim posjetama svetinjama Srpske pravoslavne crkve na tom prostoru.

“Na samom kraju, naš stav o Kosovu i Metohiji najbolje oslikava i nervoza koju prištinski režim ima na sami pomen imena gradonačelnika Nikšića Marka Kovačevića, kojem su, simbolično, na Vidovdan, zabranili ulaz na Kosmet”, stoji u saopštenju NSD-a.