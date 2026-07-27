Kompanija "Carine" reagovala je na tekst "Devastacija u Baošićima ostala" Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore

Izvor: MONDO

Kazali su da su radove na uređenju kupališta u Baošićima izvodili isključivo na osnovu punovažne i pravnosnažne građevinske dozvole broj 02-3-332-UPI-2993/2025 izdate od strane nadležnog Sekretarijata za urbanizam i građevinsku inspekciju Opštine Herceg Novi. Ta dozvola je, kako su kazali, izdata u propisanom zakonskom postupku, uz provjeru svih potrebnih uslova, i nikada nije stavljena van snage, pišu Vijesti.

"Kako je u tekstu konstatovano, Uprava za zaštitu kulturnih dobara, na čijem je čelu gospođa Petra Zdravković, 'jedina je institucija koja je stala na put investitoru'. I u potpunosti smo saglasni sa tom konstatacijom, jer su sve druge nadležne institucije konstatovale da se radovi izvode u skladu sa građevinskom dozvolom i planskim dokumentima. I bilo to nekome drago ili ne, ovo je trenutno najveća investicija u Crnoj Gori, od koje će benefite imati ne samo naša kompanija, već i lokalna zajednica, opština Herceg Novi, država Crna Gora, svi naši sadašnji i budući partneri i saradnici."

"Nažalost, trenutno naša kompanija trpi posljedice pravnog presedana da se veći značaj pridaje potpuno nezakonitom rješenju Uprave za kulturna dobra, nego punovažnoj građevinskoj dozvoli, odluci Vlade, tenderu Morskog dobra, kao i svim ostalim zakonskim procedurama koje su ispoštovane u potpunosti prije nego je izdata građevinska dozvola. A valjanost građevinske dozvole potvrdile su četiri nadležne inspekcije", piše u reagovanju.

Kada je riječ o hotelu, napominju da se on gradi u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima izdatim nakon što je usvojen Prostorni plan za Herceg Novi u julu 2025. godine.

"Ne razumijemo gospođu Zdravković koja sada komentariše gabarite hotela, a Uprava na čijem je ona čelu, je obrađivala dio Prostornog plana koji se vodi kao Sveska 5 – izdvojene lokacije, i upravo se u tom dokumentu nalaze parametri i smjernice za naš hotel u Baošićima, sa spratnošću koju gospođa Zdravković pominje. I to su parametri za direktnu primjenu."

"Da sve bude interesantnije, kada su se izdavali UT uslovi za hotel nakon usvajanja PPHN 2025-e, Uprava na čijem je čelu gospođa Zdravković, opet se nije oglasila u predviđenom roku; mada to bi i bilo paradoksalno, kao što su i njene izjave, s obzirom na to da je upravo organ na čijem je čelu, obrađivao pomenutu Svesku 5 sa svim parametrima i smjernicama za hotel u Baošićima, a po kojima je isti danas izgrađen. Takođe, zapanjuje nepoznavanje materije gospođe Zdravković, gdje gospođa Zdravković pominje da je ministar Radunović zvao da bi legalizovala objekat, dok je opšte poznata činjenica da se Uprava za legalizaciju bavi tim poslom, a ne Uprava za kulturna dobra, te ona tu nije mogla ništa da učini", kažu iz kompanije.

Podsjećaju da je inspekcija utvrdila rješenjem u maju ove godine da su svi nedostaci navedeni u rješenju o zabrani gradnje iz oktobra 2024. otklonjeni u predviđenom roku koji je bio 15 dana od izdavanja rješenja.

"Svako rješenje koje je, prema nama pod sumnjivim okolnostima i raznim pritiscima određenih struktura, donešeno o zabrani gradnje oboreno je na osnovu važeće dokumentacije. Svjedoci smo pravnog presedana da investitor koji posjeduje građevinsku dozvolu ili prijavu gradnje, bude pritvoren na 30 dana (?!) od iste države koja mu je sve dozvole izdala. Pritom su sve pomenute dozvole ili prijave gradnje izdate na projekte koji su u potpunosti u skladu sa parametrima i smjernicama u važećem prostornom planu za Herceg Novi."

Navode i da su se obratili Unesku.

"Mi smo se, kao odgovorna kompanija koja vodi računa o prirodnim ljepotama Crne Gore i koja se trudi da svoj razvoj bazira na održivim osnovama, dana 17.07.2026. obratili UNESCO-u, da bismo razjasnili nepotpune informacije koje su im, smatramo tendenciozno, prezentovane od strane određenih organa. Naime, u dokumentu UNESCO-a se pominje da je informacija dobijena od treće strane, da se na katastarskim parcelama 771, 772, 773/1 i 774 KO u Baošićima izvode neovlašteni radovi. U dokumentu, koji se može preuzeti na internet stranici naše kompanije (https://www.carine.co.me/novi-projekti/projekat-baosici-dokumentacija-i-informacije/) pojasnili smo da smo mi ti koji izvode radove, i da radovi nijesu neovlašteni, već da za iste posjedujemo punovažnu građevinsku dozvolu, saglasnost JP Morsko dobro na idejni i glavni projekat za to investiciono kupalište, kao i nalaze inspekcija za pomenute radove", dodaju "Carine".

Smatraju da je "gospođa Zdravković izlaskom iz okvira nadležnosti" Uprave za zaštitu kulturnih dobara, donošenjem rješenja o zabrani radova i nalaganjem vraćanja plaže u prethodno stanje, postupila suprotno zakonskim ovlašćenjima tog organa.

"Takođe, smatramo neprimjerenim javne ocjene da je građevinska dozvola za plažu izdata pod političkim uticajem, kao i tvrdnje da je 'što se tiče hotela sve nelegalno', budući da o zakonitosti upravnih akata i postupaka odlučuju nadležni organi i sudovi. Vjerujemo da će sve tvrdnje iznesene u javnosti biti sagledane u postupcima pred nadležnim organima Crne Gore, na osnovu činjenica i dokaza."

Osvrnuli su se i na ostale navode iz teksta.

"Navode oko krivične prijave određenog gospodina Radulovića, koja zaista više liči na teoriju zavjere, nećemo komentarisati i istim pridavati značaj, jer dovoljno govori to što je dopunjavana 14 puta kako se u tekstu navodi, ali nije se pronašlo osnova za pokretanje postupka", prenose Vijesti.

"Kada je riječ o 'Ranijim radovima Čeda Popovića', pitamo se kome to koristi, koja je svrha, i konačno kada će prestati recikliranje slučajeva koje su obradile sve nadležne institucije i u kojima nije pronađeno ništa problematično", dodaju.

Smatraju da tvrdnja novinara da je „Popović od 2013. godine, kada je počeo da gradi hotele diljem Boke kotorske, po istom principu kao sada u Baošićima, širio plaže i nasipao more, ne držeći se zakona“ ne stoji, jer za sve projekte, kako ističu, posjeduju kompletnu dokumentaciju, i "sve je urađeno u skladu sa zakonom i projektnom dokumentacijom, tako da je ova tvrdnja u potpunosti neistinita".

"Zarad interesa javnosti, želimo i da demistifikujemo informaciju oko uticaja Vesne Medenice na sudiju Jovana Stankovića. Naime, tu je riječ o slučaju gdje je naša kompanija utužila izvjesnog P.P. zbog neizvršenog povrata pozajmice u iznosu od 20.000 EUR, pri čemu je rok za povrat pozajmice znatno premašen. Taj slučaj je bio na sudu više od 24 mjeseca kod sudije Stankovića. Na kraju krajeva, taj slučaj nije ni dobio epilog, što se u tekstu ne spominje. Zemljište, koje smo kupili od članova porodice Vesne Medenice, je kupljeno na prestižnom lokalitetu Breza u Kolašinu, radi razvoja našeg budućeg projekta, a isto je plaćano po tržišnoj cijeni, a i mimo njihovog zemljišta je kupljeno oko 15.000 m2 na istom lokalitetu, što je lako provjerljivo."

O navodnoj podršci i uticaju Vesne Medenice u vezi sa "Južnim Jadranom", kako su kazali, najbolje govori činjenica da je za vrijeme vladavine i DPS-a na državnom nivou, ali i za vrijeme mandata Medenice, slučaj „Južni Jadran“ bio "po raznim sudskim instancama u trajanju od oko 15 godina". "Neka javnost prosudi da li bi neko ko ima uticaj na sve pravosudne organe imao neriješen slučaj pred tim istim organima u tolikom trajanju", dodaju iz kompanije, pišu Vijesti.

Rekli su da navode NVO „Južni Jadran“ neće komentarisati i istima pridavati značaj, jer je o transparentnosti privatizacije "sve već rečeno".

"Naš najbolji odgovor je rad, a taj rad nam daje za pravo da kažemo da je privatizacija Južnog Jadrana jedna od, ako ne i najbolja privatizacija u Crnoj Gori. Na mjesto ruiniranog hotela Delfin, danas je moderan objekat sa svim sadržajima, koji je prepoznat po kvalitetu na tržištu Evrope. Upravo takvi projekti potvrđuju da je cilj privatizacije bio obnova zapuštenih turističkih kapaciteta i njihov povratak u funkciju razvoja turizma i lokalne zajednice. Mi ćemo nastaviti da stvaramo nove vrijednosti i na taj način doprinosimo razvoju i lokalne zajednice, ali i opštine Herceg Novi, i Crne Gore u cjelini, uz puno poštovanje zakona", piše u reagovanju.