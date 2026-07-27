Vlada Federacije Bosne i Hercegovine proglasila je 28. jul danom žalosti zbog pogibije petoro planinara na Elbrusu.

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Vlada Federacije Bosne i Hercegovine proglasila je 28. jul danom žalosti zbog pogibije petoro planinara iz Bosne i Hercegovine na Elbrusu u Rusiji.

Dan žalosti biće obilježen spuštanjem zastava na pola koplja, dok su javni događaji zabavnog karaktera otkazani, a mediji moraju da prilagode svoj program.

Dva planinara preživjela

Prema saopštenju vlade, nesreća se dogodila 25. jula tokom penjanja u ekstremnim vremenskim uslovima, javlja Index. Dva penjača su preživjela i nalaze se na bolničkom liječenju. Vlada je najavila izdvajanje 70.000 KM za povratak preživjelih i transport tijela žrtava.

Elbrus, najviši vrh u Evropi, poznat je po naglim vremenskim promjenama i zahtjevnim usponima, što ga čini rizičnim čak i za iskusne planinare.

Podsjetimo, prema navodima ruskih medija, planinari su ostali zarobljeni na nadmorskoj visini od oko 5.100 metara, nakon naglog pogoršanja vremenskih prilika.

Zbog tragedije ruske vlasti pokrenule su krivični postupak radi utvrđivanja svih okolnosti nesreće.