U napadu nožem u blizini Porte de Klišija u Parizu, tri žene su povrijeđene, među kojima je i trudnica.

Izvor: MONDO Portal/Marko Čavić

Tri žene, među kojima je i jedna trudnica, izbodene su nožem u ponedeljak oko 11:30 časova u blizini Porte de Klišija u Parizu.

Policija je saopštila da su povrijeđene žene zbrinule ekipe Hitne pomoći i da su prevezene u bolnicu. Jedna od žrtava nalazi se u kritičnom stanju.

Osumnjičeni, 31-godišnji muškarac za kojeg se vjeruje da ima psihičkih problema, uhapšen je na mjestu napada nakon policijske intervencije. Prema navodima lokalnih medija, kod sebe je imao dva noža.

BREAKING: 3 women injured after a knifeman went on a stabbing spree near Porte de Clichy in Paris, France.pic.twitter.com/PGx3jsYocC — Scope Report (@ScopeReport_)July 27, 2026

Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se muškarac kako u tom dijelu grada maše sa dva noža, prije nego što su ga prolaznici savladali i oborili na zemlju.

Na jednom posebno uznemirujućem snimku vidi se kako muškarac nasrće na jednu ženu, držeći u ruci jedan od noževa.