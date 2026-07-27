Edita izašla iz porodilišta, Indi dočekala sestru i bebu: Ponosna tetka objavila prvu fotografiju sa Zoiom

Indi Aradinović je podijelila dirljive trenutke sa sestričinom i srećne poruke na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram printscreen/ indy_ara_indira

Pjevačica Edita Aradinović se porodila i donijela na svijet djevojčicu, a njena sestra Indi dočekala ih je u porodičnom domu uz posebnu dekoraciju i natpis "Dobro nam došla".

Indi je na društvenim mrežama objavila dirljivu sliku sa sestričinom uz kratak opis "Život tetkin!", što je pokrenulo lavinu pozitivnih komentara i čestitki njihovih pratilaca.

Pogledajte kako Indi izgleda sa sestričinom:

Podsjetimo, Indi se oglasila neposredno nakon porođaja sestre i nije krila sreću zbog dolaska djevojčice na svijet.

"Hvala svima na čestitkama. Divni ljudi. Jedva čekam da je vidim. Moja Zoia 22.07.2026. Ljubi je i voli tetka najviše na svijetu".

Inače, Edita je pre par dana obradovala pratioce objavivši i prvu fotografiju sa svojim partnerom i ocem novorođene djevojčice.

Pogledajte kako oni izgledaju zajedno:

"Mama, tata i Zoia vam se zahvaljuju", kratko je napisala Edita uz fotografiju na kojoj se vidi ona kako drži bebu u naručju, a tu je i otac njenog djeteta koji joj je donio prelijep buket ruža.

"Svima želim da odgovorim, ali je to nemoguće, zato hoću ovako ama baš svima da se zahvalim na predivnim čestitkama", poručila je ona u opisu videa.

Evo kako je Edita izgledala u trudnoći: