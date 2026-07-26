Najmanje dvije osobe, među kojima i devetogodišnja djevojčica, poginule su u ruskom napadu dronom na supermarket u Černigovu na sjeveru Ukrajine.

Izvor: X/Screenshot X

Ruske snage izvele su danas popodne razoran napad dronom na prepun supermarket u Černigovu, na sjeveru Ukrajine. Udar se dogodio usred bijela dana, u trenutku kada su brojne porodice obavljale svakodnevnu kupovinu namirnica, piše Kijev indipendent.

U napadu su poginule dvije osobe, među kojima i devetogodišnja djevojčica, dok je još 25 ljudi povrijeđeno, saopštila je ukrajinska Državna služba za vanredne situacije.

Prema informacijama lokalnih vlasti, ruski dron pogodio je prodavnicu lanca ATB, a na meti napada našli su se i auto-servis, kao i jedno skladište.

A russian drone struck an ATB supermarket in Chernihiv, killing two people and injuring at least three others

Rescue teams and emergency services are working at the scene. Officials later reported that the number of injured had risen#UkrainianRussianWar#RussianUkrainianWar…pic.twitter.com/KaCOBd85Lc — Anastasia (@Nastushichek)July 26, 2026

Udari su izazvali veliku materijalnu štetu i požare na više lokacija. ATB je najveći trgovinski lanac u Ukrajini sa više od 1.200 prodavnica širom zemlje, u kojima svakodnevno kupuje više od milion građana.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oštro je osudio ovaj napad, nazvavši ga „potpuno ciničnim udarom na običan supermarket“.

„Riječ je o namjernom činu ruskog terora koji nema apsolutno nikakvo vojno opravdanje“, poručio je Zelenski, ponovo apelujući na međunarodnu zajednicu da uvede strože sankcije Rusiji i pošalje dodatnu pomoć ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani.

The Russians continue claiming "victory" over ordinary civilian sites. In a deeply cynical drone strike on an ordinary supermarket in Chernihiv, they targeted people directly with no military purpose whatsoever. As of now, thirteen people have been reported injured. Tragically,…pic.twitter.com/duvpmfcDZV — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)July 26, 2026

Direktno gađali civile usred dana

Izjave lokalnih policijskih zvaničnika takođe ukazuju na to da je meta namjerno odabrana. Načelnik regionalne policije Černigova, Volodimir Timoško, izjavio je za ukrajinski medij Suspilne da je supermarket pogođen dronom tipa Šahed/Geran-4, koji je bio opremljen kamerom. To, naglašava Timoško, dokazuje da je napad na civile usred dana bio unaprijed planiran.

„Ovo nisu ratne operacije, ovo su teroristički akti proizašli iz slijepe mržnje prema svemu što nosi ukrajinski identitet, a posebno prema običnim civilima“, izjavio je Timoško, prenosi Kijev indipendent.

Spasilačke službe su u međuvremenu završile intervencije i ugasile sve požare. Guverner Černigovske oblasti Vjačeslav Čaus potvrdio je da su najmanje tri povrijeđene osobe hospitalizovane, kao i da se među povrijeđenima nalazi i troje djece.

❗️ A Russian drone struck a busy grocery supermarket in Chernihiv.



Two people were killed, including a 10-year-old child.



13 more people were injured.



Deepest condolences...



Another war crime committed by Russia.pic.twitter.com/tR7mC3x7eD — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)July 26, 2026

Načelnik gradske vojne uprave Dmitar Brižinski najavio je da će u Černigovu 27. jula biti proglašen Dan žalosti u znak sjećanja na žrtve.

Černigov se nalazi na samom sjeveru Ukrajine i dijeli oko 230 kilometara granice sa Rusijom, zbog čega je od samog početka invazije pod stalnim prekograničnim napadima.

Posljednji težak napad dogodio se u maju ove godine, kada je u udaru balističke rakete na tržni centar u gradu poginulo troje ljudi, uključujući i jednog tinejdžera, dok je gotovo 30 osoba povrijeđeno, zaključuje Kijev indipendent.