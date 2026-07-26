Spasioci su objavili dramatičan snimak sa Elbrusa na kojem se vidi borba sa orkanskim vjetrom i gustom mećavom tokom pokušaja izvlačenja tijela troje planinara iz Bosne i Hercegovine.

Izvor: Instagram/07_elbrus

Potresni prizori stižu sa Elbrusa, gdje su spasioci danas pokušavali da izvuku tijela troje od petoro alpinista iz Bosne i Hercegovine koji su stradali tokom uspona.

Tijela bračnog para Alme i Denisa Okanovića, kao i doktorke Melihe Čaušević, pronađena su danas, ali zbog snažne oluje spasioci nijesu uspjeli da ih evakuišu, pa će spasilačka akcija biti nastavljena u ponedjeljak.

Spasioci su objavili potresan snimak na kojem se vidi sa kakvom su se mećavom suočili tokom potrage za tijelima troje planinara.

Na snimku se vide pripadnici spasilačkih službi kako se kroz izuzetno snažan vjetar i mećavu, po kojoj se gotovo ništa ne vidi, probijaju nepristupačnim terenom najvišeg vrha Evrope.

Ekstremni vremenski uslovi primorali su spasioce da se povuku na bezbjednu lokaciju, a kako je najavljeno, akcija će biti nastavljena sjutra ujutru, kada će pokušati da evakuišu tijela stradalih.

Podsjetimo, na Elbrusu je život izgubilo petoro planinara iz Bosne i Hercegovine – Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, dok su Haris Adilović i Kemal Vidimlić uspjeli da prežive.

Prema ranijim informacijama, Kemal je uspio da stigne do spasilaca i prijavi da je pojedinim članovima grupe pozlilo. Kada su spasioci konačno stigli do njih, Harisa su uspjeli da evakuišu, dok za dvoje planinara nije bilo spasa.

Za Melihom, Denisom i Almom tragalo se danima, a u poslijepodnevnim časovima potvrđeno je da su, nažalost, pronađena njihova tijela.