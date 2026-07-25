Isplivale slike sa porođaja Edite Aradinović: Pjevačica otkrila sve detalje, evo šta se dešavalo u sali (Foto)

Edita je sada, tri dana nakon porođaja, donijela odluku da otkrije kako je izgledao cijeli proces kroz koji je prošla

Izvor: editaaradinovic / Instagram

Pevačica Edita Aradinović nedavno se ostvarila u najljepšoj životnoj ulozi i na svijet donijela ćerku kojoj je dala ime Zoia.

Rodila je 22. jula, a sada je otkrila detalje porođaja i kroz šta je sve prošla u trenutku kada je postala majka.

Edita je, tri dana nakon porođaja, odlučila da sa pratiocima na društvenim mrežama podijeli kako je izgledao cijeli proces. U bolnicu je stigla sa, kako kaže, blagim kontrakcijama.

„Uspjela sam i da se našminkam da budem lijepa na porođaju, ali i da odbijem epidural do granice bola 8/10. Ovdje me pripremaju“, napisala je Edita.

U galeriji pogledajte sve fotografije sa porođaja:

"Poranila je"

Pevačica je iskreno priznala da je imala veliku želju da se porodi prirodnim putem, ali okolnosti to nijesu dozvoljavale, zbog čega je morala da se porodi carskim rezom.

„Mnogo sam željela da se porodim prirodnim putem. Pripremala sam se za to, čak je i poranila, jer je termin bio 3. avgusta. Međutim, nije se spustila i, da ne dužim s detaljima, rodila se Zoia, živa i zdrava.“