Na festivalu hrane u Sijetlu došlo je do pucnjave: dvoje mrtvih i petoro povrijeđenih, među kojima i dijete. Policija istražuje incident.

Izvor: Youtube/ KING 5 Seattle/ Screenshot

Na festivalu hrane u Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave, pri čemu su dvije osobe ubijene, dok je najmanje petoro ljudi ranjeno, među kojima i dijete - dječak do dvije godine, saopštili su tamošnji zvaničnici.

Za sada nema informacija o tome ko je pucao, niti da li je neko priveden.

Svi ranjeni su u stabilizovanom stanju, izuzev jedne ženske osobe, koja je u kritičnom, navodi NBC njuz.

Portparolka vatrogasne službe u Sijetlu Grejs Nunjez rekla je da su pripadnici hitnih službi bezuspješno pokušali da spasu živote dvoje upucanih, dok su ranjeni prevezeni u bolnicu.

Update: A shooting at Seattle Center during the Bite of Seattle festival left 2 people dead and 5 injured, including a child.https://t.co/u0FHfWLGNo — Washington Report (@Washington_Rep)July 27, 2026

Policajac koji je bio na licu mjesta naveo je na mreži Iks da je policija tog grada zamolila građane da se udalje sa tog područja kako bi utvrdila šta se dogodilo.

SEATTLE UPDATE



2 DEAD. 5 WOUNDED (including a TODDLER)



Mass shooting at Bite of Seattle festival



2 suspects IN CUSTODY

No names released yet

No motive given



Pure chaos at Seattle Center#Seattle#Shooting#BiteOfSeattle#MassShooting#BreakingNews#Crime#SeattleCenterpic.twitter.com/3ZWNj3FSw9 — TheRoverReport (@TheRoverReport1)July 27, 2026

Trodnevni godišnji Festival hrane, održava se u velikom kompleksu u Sijetlu i svake godine privlači oko 350.000 posjetilaca.