Prva fotografija Edite sa ocem djeteta i ćerkom: Bivši joj donio poklon, podijelila najljepši prizor iz porodilišta

Edita Aradinović porodila se i na svijet donijela ćerku Zoiu. Podijelila je prvu fotografiju sa partnerom i zahvalila se na čestitkama.

Izvor: Instagram printscreen

Pjevačica Edita Aradinović porodila se juče i na svijet donijela ćerkicu kojoj su dali ime Zoia. Nakon što se iz porodilišta zahvalila svima na divnim željanima i čestitkama, Edita je obradovala pratioce objavivši i prvu fotografiju sa svojim partnerom i ocem novorođene djevojčice.

Pogledajte kako oni izgledaju zajedno:

"Mama, tata i Zoia vam se zahvaljuju", kratko je napisala Edita uz fotografiju na kojoj se vidi ona kako drži bebu u naručju, a tu je i otac njenog djeteta koji joj je donio prelijep buket ruža.

"Svima želim da odgovorim, ali je to nemoguće, zato hoću ovako ama baš svima da se zahvalim na predivnim čestitkama", poručila je ona u opisu videa.

Inače, Edita Aradinović podijelila je prvu sliku ćerke i zahvalila se na lijepim riječima.

Pjevačica je ubrzo nakon toga objavila i fotografiju na kojoj se vidi kako izgleda posle carskog reza.

Pogledajte kako izgleda nakon porođaja:

"Hvala svima, i ako nekome nisam odgovorila ne zamjerite. Ne znam di sam, ne znam ko sam, znam samo s kim sam", napisala je Edita.

"Nije me bilo juče jer sam se porađala, ali tu sam, nastavljamo na kontentom samo da malo stanem na noge", našalila se pjevačica uz smajlije.