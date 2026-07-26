Kuća je bila pod video nadzorom, pa je Vladimirov brat, kako navode mještani, pogledao u kamere "slučajno i video da V. S. u dvorištu tuče svoju djevojku Maju".

Izvor: Facebook

U selu Gornjane kod Bora, danas oko 18 časova dogodila se stravična tragedija. V. S. (29) ubio je svoju djevojku M. P. (31), a nakon toga presudio sebi. U selu vlada muk, a mještani su potreseni ovim stravičnim zločinom. Ljudi su zbunjeni i u šoku zbog tragedije koja je zadesila njihov mirni komšiluk.

"Ne znam šta da kažem, ovo je strašno. Šta je moglo toliko da ga izbaci iz ravnoteže da ovako nešto uradi. On živi sa ocem i bratom, majka mu je umrla prije dvije godine od raka. Pitala sam ga u šali za djevojke, na šta mi je odgovorio: 'Ma ima ih, djevojke k'o djevojke'", priča kroz suze mještanka Gornjana i prijateljica ove porodice.

Brat slučajno na kamerama vidio da osumnjičeni tuče djevojku?

Brat V. S. i otac bili su u Boru. Kako tvrde komšije, brat je bio u drugoj smjeni, a otac otišao u Bor da kupi naftu. Kuća je bila pod video-nadzorom, pa je Vladimirov brat, kako navode mještani, slučajno pogledao kamere i vidio da V. S. u dvorištu tuče svoju djevojku Maju.

"Brat mu je bio na poslu. Slučajno je pogledao kamere i vidio šta se dešava. On je djevojku mučki tukao, a potom ubio. Poslije toga je presudio sebi", nastavlja potresena komšinica.

Pozvala porodicu da im kaže da je partner tuče

Podsjetimo, M. P. je u jednom trenutku uspjela da pozove člana porodice i kroz plač kaže da je njen nevjenčani suprug brutalno tuče. Zabrinuti rođaci obje porodice odmah su alarmirani i požurili ka kući, ali su po dolasku zatekli stravičnu scenu. Dvorište i kuća bili su prekriveni krvlju, nesrećna žena nije davala znakove života, dok su V. S. pronašli bez znakova života.