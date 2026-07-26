Breskvica je potvrdila da ima dečka, čiji identitet krije, i ističe da ju je osvojio svojim ponašanjem i vaspitanjem.

Izvor: Instagram/brrrreskvica

Anđela Ignjatović Breskvica nalazi se na crnogorskom primorju, gdje je spojila lijepo i korisno, radno i paradno. U razgovoru je otkrila da nema mnogo vremena za predah, kao i čime ju je osvojio misteriozni dečko čiji identitet i dalje krije.

„Ne stižem nešto pretjerano da odmorim, s obzirom na to da radimo svaki dan, ali tek sam došla ovdje, tako da još uvijek ne znam kakva je situacija. Kod nas je bilo fino. Stvarno ne mogu da se žalim.“

Vidi opis "Nisam morala da budem hrabra, on je bio": Breskvica progovorila o novom dečku i zahtjevima koje dobija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/brrrreskvica Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/brrrreskvica Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/brrrreskvica Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/brrrreskvica Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/brrrreskvica Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/brrrreskvica Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/brrrreskvica Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/brrrreskvica Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/brrrreskvica Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/brrrreskvica Br. slika: 10 10 / 10

Otkrila je i gdje odmara, s obzirom na to da je do sada nijesu često fotografisali u bikiniju.

„Imaćete priliku. Pa, ovako nešto privatno gdje nema ljudi, tako da definitivno što manje ljudi da bude na plaži na koju odlazim. Zapravo bih najviše voljela da nema nikoga i da mogu da se opustim sama“, kazala je Breskvica.

Dodala je da nije ljubitelj sportova na vodi, ali da bi voljela da isproba neki koji nije previše ekstreman.

„Volim više da se vozim, sunčam, jedem neko voće i slušam muziku, da bude mir.“

Moja publika je rasla sa mnom

Prije nekoliko mjeseci Breskvica je objavila album, a kako kaže, zadovoljna je reakcijama publike.

„Stvarno sam zadovoljna kako je prošlo. S obzirom na to da je neko ludo vrijeme za muziku i da nešto ne prolazi kao ranije, kada je prolazilo. Pošto i ja rastem, mijenjaju mi se ukusi, samim tim i ono što plasiram i što slušam. Tako se mijenja i publika, odnosno moja publika koja je bila mala kada sam se pojavila. Drago mi je da odrastam sa svojom publikom. To mi je baš lijepo i nadam se da će ostati tu uz mene.“

Mnoge njene kolege ističu da često dobijaju različite poruke u inboksu na Instagramu, a Breskvica kaže da se trudi da bude u kontaktu sa svojim fanovima.

„Trudim se da ispratim koliko mogu one koji drže moje fan stranice. Volim da im se javim s vremena na vrijeme, da znaju da sam tu, da pratim sve što rade i da sam im zahvalna. Tako su bili pozvani i kod nas na promociju albuma. Tamo smo se družili, upoznali i slikali.“

Na pitanje da li joj pišu momci, Breskvica kaže da tome ne pridaje mnogo pažnje.

„Uglavnom me pitaju: ‘Možeš li da snimiš čestitku?’ I to se stvarno trudim da odradim, jer mi naravno nije nikakav problem. Ili, na primjer, da dolaze na nastup pa da im ostavim sto ili nešto tako.“

Na pitanje da li bi se ponovo prijavila na „Pesmu za Evroviziju“, kategorično je odgovorila:

„Ja kada jednom kažem nešto, to je tako. Jesam tvrdoglava, ali prosto princip je u pitanju.“

„Ne krijem dečka, sve u svoje vrijeme“

Anđela je priznala i da je emotivno ispunjena, a na pitanje da li ima partnera odgovorila je potvrdno.

„Jesam.“

Na pitanje da li će svog izabranika kriti od javnosti, kazala je:

„Nije sad da ja kao namjerno krijem, ali prosto, kako treba da bude, tako će da bude. Ne želim ništa da radim povodom toga, kako je Bog rekao. Osvojio me je ponašanjem, kulturom i vaspitanjem. Nisam morala da budem hrabra i da ja priđem, već je to bio on, tako da je i to jedna od stvari koja je presudila.“

U javnosti se nedavno pojavila i fotografija njenog novog dečka.