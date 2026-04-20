logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Raskrvarila me je, bilo je baš bolno": Breskvica iznenadila priznanjem, otkrila detalje incidenta

Autor Ana Živančević
0

Pjevačica se prisjetila jedne neprijatne situacije na nastupu.

Breskvica iznenadila priznanjem, otkrila detalje incidenta Izvor: Instagram printscreen/ brrrreskvica

Mlada pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica otvorila je dušu i otkrila detalje sa svojih nastupa koji do sada nisu bili poznati javnosti.

Iako važi za jednu od najtraženijih mladih pjevačica, priznaje da scena sa sobom nosi i neprijatne, pa čak i bolne situacije.

Naime, Breskvica je ispričala da se trudi da drži distancu tokom nastupa, ali da je jednom prilikom došlo do nezgode koju će dugo pamtiti.

"Najneprijatnija i najbolnija je bila kada me je jedna djevojka od silne želje da me vidi i zagrli raskrvarila glavu minđušom mojom. To je bilo baš bolno, ali nisam imala nijednu neprijatnu situaciju, to su uglavnom djeca koja me stvarno vole", ispričala je pjevačica u podkastu "Nešto drugačije".

Iako o privatnom životu retko govori, ovom prilikom je kratko potvrdila da je i dalje zaljubljena.

"Jesam", kratko je odgovorila.

Pjevačica je, međutim, posebno iznenadila izjavom o odnosima na estradi. Kako kaže, svakodnevno se suočava sa podmetanjima - i to ne samo od koleginica, već i od kolega.

"Ja sam jako flegmatična osoba, ne nerviram se. Meni je stvarno potrebno da se nešto veliko desi da bih se iznervirala. Možda to podmetanje nogu, svi imamo mjesto pod estradnim nebom, ali generalno se ne nerviram, ne obraćam pažnju, ja ne gledam ko je šta rekao, ko je šta uradio, gledam samo sebe i svoju porodicu... Samo da budu svi srećni", priča ona i dodaje da često osjeti to na svojoj koži.

"Ma svakodnevno od strane koleginica. Mada ima i kolega, sad su i muškarci počeli", otkrila je Breskvica.

Izvor: Telegraf/ MONDO

Breskvica Anđela Ignjatović Breskvica povreda nastup

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ