logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Breskvica jednom objavom napravila pometnju na mrežama: Posle 12 sati morala da skida link

Autor Dragana Tomašević
0

Mlada pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica, izazvala je pravu pometnju na društvenim mrežama nakon što je najavila promociju svog novog albuma.

Breskvica jednom objavom napravila pometnju na mrežama Izvor: MONDO

Interesovanje publike nadmašilo je sva očekivanja, zbog čega je Anđela Ignjatović Breskvica bila prinuđena da donese hitnu odluku.

Breskvica se obratila svojim pratiocima putem Instagram storija, ne skrivajući oduševljenje, ali i žaljenje što prostor ne može da primi sve zainteresovane ljude.

"Društvo, hvala vam na nevjerovatnom interesovanju za promociju mog novog albuma. Za manje od 12 sati prijavio se ogroman broj vas, daleko više od kapaciteta prostora. Zbog toga smo, nažalost, morali da zatvorimo link za prijavu. Svi koji su uspjeli da se prijave biće uskoro obaviješteni putem mejla o svim detaljima vezanim za samu promociju" napisala je Breskvica, pa dodala:

"Hvala vam što ste uvijek tu i što zajedno pravimo ovako lijepe priče. Jedva čekam da se vidimo! Vaša Breskvica."

Tagovi

Breskvica Anđela Ignjatović Breskvica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ