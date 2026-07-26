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Ona je prva učesnica Elite 10

Ona je prva učesnica Elite 10

Autor Marina Cvetković
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Vlasnik i direktor "Pink Media Group" Željko Mitrović oglasio se na svom zvaničnom profilu na društvenoj mreži Instagram i zvanično potvrdio prvo veliko pojačanje za predstojeću sezonu rijalitija.

Ona je prva učesnica Elite 10 Izvor: Instagram printscreen

Drugoplasirana učesnica osme sezone „Elite“, Anđela Đuričić, zvanično je prvi takmičar koji je potpisao ugovor za novu sezonu rijalitija.

To je potvrdio vlasnik televizije Pink Željko Mitrović, koji je najavio da će „Elita 10“ biti „all stars“ sezona sa najboljim elementima prethodnih izdanja i brojnim novitetima.

„Drago mi je da je Anđela prvi potpisan ugovor. Skoro da je pobijedila, a tada je pobijedio Gastoz. Elita 10 će biti drugačija jer ćemo spojiti najbolje iz prethodnih sezona, a kasting će biti ključan“, poručio je Mitrović.

Anđela je zahvalila na prilici i poželjela sreću novoj sezoni.

Podsjetimo, Anđela i Nenad Marinković Gastoz nedavno su potvrdili da su obnovili vezu. Gastoz je istakao da uživaju zajedno i da se nada da će njihov odnos ostati stabilan.

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Tagovi

željko mitrović rijaliti anđela đuričić

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