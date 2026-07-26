Lokal je bio ispunjen do poslednjeg mjesta, a odlična atmosfera vladala je od prvih taktova pa sve do kraja nastupa
Jedna od najpopularnijih pjevačica na regionalnoj sceni, Breskvica, sinoć je priredila veče za pamćenje u budvanskom Teatru. Lokal je bio ispunjen do poslednjeg mjesta, a odlična atmosfera vladala je od prvih taktova pa sve do kraja nastupa.
Breskvica zapalila Budvu – Teatro bio krcat, publika pjevala uglas! (FOTO/VIDEO)
Publika je uglas pjevala njene najveće hitove, dok je energija tokom cijele večeri bila na vrhuncu. Gosti nisu krili oduševljenje, a aplauzi i ovacije pratili su gotovo svaku pjesmu.
Još jednom se pokazalo da je Breskvica jedno od najtraženijih imena na domaćoj muzičkoj sceni, jer je i ovog puta napravila pravi spektakl i priredila noć koju će publika u Budvi dugo pamtiti.