Breskvica zapalila Budvu – Teatro bio krcat, publika pjevala uglas! (FOTO/VIDEO)

Lokal je bio ispunjen do poslednjeg mjesta, a odlična atmosfera vladala je od prvih taktova pa sve do kraja nastupa

Izvor: Teatro Budva

Jedna od najpopularnijih pjevačica na regionalnoj sceni, Breskvica, sinoć je priredila veče za pamćenje u budvanskom Teatru. Lokal je bio ispunjen do poslednjeg mjesta, a odlična atmosfera vladala je od prvih taktova pa sve do kraja nastupa.

Publika je uglas pjevala njene najveće hitove, dok je energija tokom cijele večeri bila na vrhuncu. Gosti nisu krili oduševljenje, a aplauzi i ovacije pratili su gotovo svaku pjesmu.

Još jednom se pokazalo da je Breskvica jedno od najtraženijih imena na domaćoj muzičkoj sceni, jer je i ovog puta napravila pravi spektakl i priredila noć koju će publika u Budvi dugo pamtiti.