Desingerica šišao publiku, a oni ga molili da ih gazi dok rade sklekove: Skandalozne scene s nastupa u Budvi (Video)

Dragomir Despić Desingerica održao je koncert na primorju s kojeg je veliki broj momaka izašao bez kose

Izvor: MONDO

Dragomir Despić Desingerica, koji je nedavno u velikoj ispovijesti MONDU otkrio detalje iz Pinkovih zvezda o kojima javnost ništa nije znala, ali i otkrio ko ga je sa estrade najviše razočarao, sinoć je ponovo pokazao zašto važi za jednog od najkontroverznijih izvođača u regionu.

Na sinoć održanom koncertu u Budvi, publika je bila u prilici da "osjeti đon" njegove patike, a mi smo zabilježili i snimak na kojem ga momci mole da ih gazi dok rade sklekove na bini.

Kao da to nije bilo dovoljno, reper je izvukao i mašinicu i, sada već tradicionalno, ošišao momke koji su se gurali u prvim redovima.

Pogledajte šok scene:

@mondo.zabava Udara ih patikama, mole ga da rade sklekove na bini dok ih gazi: Desingerica ponovo šišao publiku u Budvi, snimili smo šok scene ♬ original sound - Mondo Zabava

"Donio sam dva praseta, svi smo bili pijani"

Desingerica nam je otkrio do sada šokantne i zanimljive detalje sa snimanja spota za novu pjesmu "Narodnjacc".

"Ludilo. Svi smo bili pijani, najjača žurka. Mislim da nikada luđe snimanje nismo imali. Dolazim, tu je 30, 40 ljudi i ja ne znam šta ću sa njima. Shvatim da svi mi moramo da se napijemo i tako je i bilo. To je bila žurka bez prestanka

"Taj spot je prava priča. Znam da su mi rekli da su se skoro pobili ko će da dođe na snimanje. Ja sam bio domaćin, dva praseta sam donio i piće. Mislim da im nikada nije bilo bolje. Došli su da im neko plati da se vesele", rekao je Desingerica.

Pogledajte kadrove iz spota: