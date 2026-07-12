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Ceca srušila mreže vrelim kadrovima u bikiniju: Izgrmela dok se snimala u Španiji, a u ruci pivo

Ceca srušila mreže vrelim kadrovima u bikiniju: Izgrmela dok se snimala u Španiji, a u ruci pivo

Autor Marina Cvetković
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Otkrila je da je smršala 8,5 kilograma za mjesec dana bez rigoroznih dijeta.

Ceca srušila mreže vrelim kadrovima u bikiniju: Izgrmela dok se snimala u Španiji, a u ruci pivo Izvor: Cecaraznatovic/instagram

Svetlana Ceca Ražnatović trenutno boravi u Španiji, gdje slobodno vrijeme provodi sa ćerkom Anastasijom i zetom Nemanjom Gudeljom.

Pjevačica je na svom Instagram profilu podijelila video koji je privukao veliku pažnju pratilaca.

Na snimku pozira na ležaljci u šarenom bikiniju upečatljivog dezena, uz moderne sunčane naočare. Dok je uživala na suncu, u jednom trenutku nazdravila je čašom hladnog piva, pokazujući da maksimalno koristi ljetnji odmor.

Njen prepoznatljivi osmijeh i savršen izgled u kupaćem kostimu odmah su izazvali lavinu pozitivnih reakcija i preplavili domaće portale. 

"Skinula sam 8,5 kilograma za mjesec dana"

Ceca izgleda bolje nego ikad, a nedavno je otkrila kako je svoju liniju dovela do perfekcije. Pjevačica je uspela da skine čak 8,5 kilograma za samo mjesec dana, i to bez rigoroznih dijeta, gladovanja i opasnih preparata.

Pogledajte Cecine slike u bikiniju:

Umjesto opasnih prečica, Ceca se odlučila za režim koji podsjeća na autofagiju. Kako je otkrila, najkasnije do pola osam ili osam uveče prestaje sa unosom hrane, a nakon toga konzumira isključivo vodu.

Ipak, priznala je da se ponekad počasti pivom, uz opasku: "Mene ne goji, mene pivo voli".

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Tagovi

Svetlana Ceca Ražnatović Ceca pjevačica

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