Zdravko Čolić je kupio luksuzni stan u Puli po cijeni od 5.500 eura po kvadratu.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Zdravko Čolić, jedan od najpopularnijih pjevača sa prostora bivše Jugoslavije, pazario je luksuzni stan u Puli, prenosi Istarski.hr.

Kako navodi ovaj portal, Čolić je nekretninu kupio u naselju Marina Veruda, u jednoj od zgrada koje su u izgradnji u okviru ekskluzivnog stambenog kompleksa, smještenog između marine i Pješčane Uvale.

Riječ je o pet zgrada smještenih na brdu iznad marine koje se nadvijaju nad zalivom i iz kojih, čak i s nižih spratova, puca pogled na brodiće, hotel, Verudu Porat, Verudelu, Pješčanu Uvalu, Fratarski otok...

Vidi opis Čola na Jadranu kupio stan od 5.500 eura po kvadratu: Pazario nekretninu u najelitnijem kompleksu u Puli Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 13 / 13

To je jedan od najvećih i najskupljih stambenih projekata u Puli u novije vrijeme. Predviđeno je da se izgradi oko 150 stanova raspoređenih u pet zgrada, a radovi su još uvijek u početnoj fazi.

Cijena stanova u ovim zgradama kreće se oko 5.500 eura po kvadratu, a s obzirom da ih u ponudi ima i velikih, od preko 100 kvadrata i s velikim terasama sa kojih će se pogled pružati daleko na more i okolinu, nije isključeno da su krajnji iznosi u pojedinim slučajevima i debelo preko pola miliona evra.

Čolić je prije izvesnog vremena ponovo imao koncert u pulskoj Areni, a mnogi vjeruju da je baš tada kupio ovu nekretninu.

Dobio diplomatski pasoš

Podsjetimo, vijest da je regionalna muzička legenda Zdravko Čolić dobio diplomatski pasoš Bosne i Hercegovine izazvala je veliku pažnju javnosti. Tim povodom oglasio se ministar spoljnih poslova BiH, Elmedin Konaković, koji je objasnio kriterijume za dodjelu ovakvog statusa i otkrio stvarne razloge donošenja te odluke.

Kako je ministar objasnio, Zdravku Čoliću je diplomatski pasoš dodijeljen prvenstveno zato što je "o BiH pjesmama i svojim ponašanjem pronio mnogo lijepih poruka".

"Vrhunskim ljudima koji promovišu BiH dok sam ja ministar biće lako da dobiju diplomatski pasoš, jer to mi zakon dozvoljava. Pravilnik o dodjeli diplomatskih pasoša kaže da ministar ima diskreciono pravo dati ga onima koji su ekselentni u svom poslu", naglasio je Elmedin Konaković za N1 Sarajevo.

Ministar je dodao da su diplomatske pasoše do sada dobili i brojni članovi akademske zajednice van granica BiH, ali i uspješni privrednici koji "mnogo izvoze i poreza plaćaju".

Tu su i sportisti, kulturnjaci, i evo i Zdravko Čolić i to je bio nekakva priča o čovjeku koji je Bosanac i Sarajlija. To se ne sviđa svima, ali sam čuo da Čolić iako živi u Srbiji, putuje isključivo sa bosanskim pasošem, o BiH je pjesmama i svojim ponašanjem pronio mnogo lijepih poruka, kako o svojoj državi tako i gradu, i ja ću još sigurno te pasoše dodijeliti vrijednim ljudima. Nećete tamo naći nikog mog ili nekog kome bih ja to dao onako da lakše putuje", poručio je šef diplomatije BiH.

(Kurir/ MONDO)