Majstori stigli u vilu na Senjaku: Čola renovira kuću nakon bombaškog napada, stavlja senzore i nove kamere

Zdravko Čolić je odlučio da potpuno obnovi porodičnu vilu na koju je početkom februara bačena bomba.

Pjevač Zdravko Čolić angažovao je majstore u svojoj vili na Senjaku, luksuznoj nekretnini koja je pretrpjela ozbiljna oštećenja nakon bombaškog napada u februaru ove godine.

Najveća šteta je na spoljnim zidovima, stolariji i zaštitnim roletnama koje su bile potpuno uništene od siline detonacije.

Iako se o detaljima incidenta nikada nije previše javno govorilo, komšije tvrde da je eksplozija tada odjeknula čitavim krajem i izazvala veliku paniku među stanarima okolnih vila.

" Te noći svi smo izašli napolje jer se čuo stravičan prasak. Ulica je bila puna policije i obezbjeđenja. Posle toga je neko vrijeme bilo potpuno mirno, a onda su prije nekoliko nedelja stigli majstori i počeli su ozbiljni radovi " ispričao je jedan od stanovnika elitnog naselja koji je želio da ostane anoniman.

Na imanje su prethodnih nedelja dolazile različite ekipe majstora od građevinskih firmi specijalizovanih za sanaciju objekata, preko molera i fasadera, pa sve do stručnjaka za sigurnosne sisteme i zaštitnu opremu. Dosad Čola nije dirao ništa zbog policijskog uviđaja i forenzičkog prikupljanja materijalnih dokaza.

"Najprije će biti uklanjani djelovi oštećene fasade i zidova, a zatim slijedi zamjena kompletne spoljne stolarije i roletni koje su bile uništene tokom eksplozije. Porodica Čolić želi da sve izgleda potpuno novo, kao da se ništa nije dogodilo" rekao je jedan od izvora upoznat sa situacijom.

Pjevač pregovara i s firmama koje se bave dodatnim ojačavanjem bezbijednosti objekta, pa će biti ugrađene nove kamere, senzori, ali obezbeđenje neće biti angažovano. Čola smatra da za tim nema potrebe. Kako tvrde ljudi iz njegovog okruženj, nakon incidenta pjevačeva porodica postala je mnogo opreznija, a ulazak na posjed sada je strogo kontrolisan.

"Ranije je sve djelovalo dosta opuštenije. Sada se vidi da se vodi računa o svakom detalju. Kapija je skoro stalno zatvorena, a ljudi koji pomažu oko kuće obilaze posjed više puta dnevno " navodi dobro upućen izvor.

Iako se pjevač nije javno oglašavao povodom radova, izvori bliski porodici tvrde da mu je bilo veoma važno da dom što prije vrati u prvobitno stanje i da cijela situacija ostane daleko od očiju javnosti. Za cijenu nije toliko pitao, već je insistirao da se koriste najkvalitetniji materijali i da sanacija bude urađena detaljno, bez improvizacija i brzinskih popravki.

"Zdravko je emotivno vezan za tu kuću. Tu provodi najviše vremena s porodicom i nije želio da ga stalno podsjeća na nemili događaj. Zato je odlučio da obnovi svaki detalj - od zidova i fasade do najmanjih sitnica u dvorištu" tvrdi sagovornik blizak porodici.

Među stanovnicima ovog naselja već danima kruže razne priče o tome koliko bi kompletna sanacija luksuzne vile mogla da košta. Pojedini tvrde da su angažovane veoma poznate građevinske firme, kao i dizajneri enterijera koji rade dodatno osvježavanje pojedinih djelova kuće. Iako niko ne zna tačne iznose, komšije spekulišu da je riječ o ozbiljnoj investiciji.

"Ovdje stalno dolaze kombiji s materijalom i ekipama majstora. Ne štedi se ni na čemu. Djeluje da žele da sve bude urađeno vrhunski i da vila izgleda još bolje nego ranije " rekao je jedan od prolaznika.

Odustao od gonjenja

Pred kraj marta Zdravko je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, koje vodi istragu protiv osumnjičenih za bombaški napad na njegovu kuću. Čola se nije pridružio krivičnom gonjenju osumnjičenih, a tokom ispitivanja izjavio je i da ne zna ko stoji iza napada jer "nikome ništa ne duguje i nema sukobe".

"Tokom ispitivanja Čolić je naveo da nije tip čovjeka koji ulazi u sukobe, naročito ne u sukobe zbog kojih bi ga neko na ovakav način napao. Rekao je da se ne pridružuje krivičnom gonjenju, jer smatra da su uhapšeni samo izvršioci nečijeg naloga" otkrio je tada izvor Kurira.

