Mandat državnih sekretara vezan je za mandat ministra, što znači da njihov angažman prestaje po okončanju mandata ministra.

Izvor: Prava Crna Gora

Predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić biće dio tima novog ministra saobraćaja Radoša Zečevića. To je za Dan potvrdio sam Zečević, navodeći da će tokom ove sedmice razgovarati o raspodjeli ključnih funkcija u Ministarstvu saobraćaja.

Prema njegovim riječima, mjesto državnog sekretara pripašće ili Marku Milačiću ili Borislavu Savoviću, funkcioneru Nove srpske demokratije koji je zaposlen u preduzeću „Putevi“. Milačić je nekadašnji poslanik, novinar i predsjednički kandidat na izborima 2018. godine, dok je Prava Crna Gora, čiji je predsjednik, krajem prošle godine ujedinjena sa Novom srpskom demokratijom. Savović je ekonomista po struci.

„Sljedeće sedmice će se sve znati definitivno. Marko Milačić i Borislav Savović će biti u mom timu, ali na kojim pozicijama, to treba da definišemo. Nismo još stigli od tempa rada da sjednemo i da se dogovorimo. Jedan od njih dvojice će sigurno biti državni sekretar. Imamo još nekoliko jakih pozicija gdje mi trebaju odgovorni ljudi i želim da to zajednički dogovorimo“, izjavio je Zečević za Dan.

Mandat državnih sekretara vezan je za mandat ministra, što znači da njihov angažman prestaje po okončanju mandata ministra.