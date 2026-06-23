Iako je ranije bio na Šarićevim slavljima, ovoga puta Zdravko Čolić je odlučio da ne dođe.

Izvor: Printscreen

Duško Šarić i njegova bivša supruga Svetlana Ceca Dimitrić u nedelju su proslavili punoljetstvo ćerke Darije u prestižnom beogradskom hotelu.

Na zabavi su se pojavili pjevači koji godinama uveseljavaju slavlja ove porodice i koji su s njima u prijateljskim odnosima. Šako Polumenta, Marina Visković, Goga Sekulić, Stefan Petrušić, Maja Berović, a interesantno je to da je izostao Zdravko Čolić, iako je na vrijeme bio pozvan kao prijatelj porodice.

Pogledajte neke od zvanica:

Vidi opis Svi su očekivali Čolu na Šarićevom slavlju, od njega ni traga: Ćerka Lara došla, a evo zašto se nije pojavio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kurir Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 8 / 8

Na zabavi je bila Čolina mlađa ćerka Lara, koja se druži s Dariom, a tu je bila i starija ćerka Jelene Karleuše i Duška Tošića Atina, koja je zajedno sa slavljenicom išla u srednju školu.

Kako Kurir saznaje od izvora bliskog porodici, Čola nije došao, jer on nigdje ne ide ako nije prethodno plaćen da pjeva, a očekivalo se da na ovoj zabavi izvede neki svoj hit.

- Zabava je bila dobra. Potrudili su se Šarići da bude sve kako treba i u njihovom stilu. Gosti su očekivali Čolu, jer je on bio dio njihovih proslava godinama, ali ga sad nisu platili. Bio je na punoljetstvu Šarićevog prvog sina, ali eto, sada je izostao. Svakako je Goga napravila atmosferu za pamćenje kada se latila mikrofona, kao i drugi pjevači - priča Kurirov izvor.

Ovako je izgledalo kada je Čola pjevao na rođendanu Šarićevog sina:

Vidi opis Svi su očekivali Čolu na Šarićevom slavlju, od njega ni traga: Ćerka Lara došla, a evo zašto se nije pojavio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Printscreen Br. slika: 7 7 / 7

Podsjetimo, na zabavu je prvi stigao Duško, a njegova bivša supruga i ćerka u popodnevnim satima su došle u hotel kako bi se spremile za žurku. Prijatelji su pristizali oko pola osam, a među prvima je stigla Goga Sekulić s Dejanom Milićevićem. Sat vremena kasnije stigao je i prijatelj Čedomira Jovanovića Aleksandar Kos, koji je u bliskim prijateljskim odnosima s Cecom, majkom slavljenice.

- Godinama se družim s Cecom. Dariju jako volim i drago mi je da je ušla u svijet odraslih. Znam je od malih nogu i dosta vremena smo proveli zajedno - rekao je Kos za Kurir pred ulazak u hotel. On se pojavio bez Čede, za kog je rekao da je sa svojom djecom.

Pogledajte objave Ace Kosa na Instagramu sa proslave:

Vidi opis Svi su očekivali Čolu na Šarićevom slavlju, od njega ni traga: Ćerka Lara došla, a evo zašto se nije pojavio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen /coa_kos Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen /coa_kos Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram printscreen /coa_kos Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram printscreen /coa_kos Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen /coa_kos Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram printscreen /coa_kos Br. slika: 6 6 / 6 AD

Dolazak bivše supruge Nikole Pekovića, Violete takođe je privukao pažnju. Ona je uzela sobu u hotelu i ispoštovala kumove koji su je vjenčali s bivšim košarkašem, dok se on nije pojavio.

Žurka je bila vesela, a kadrovi su preplavili društvene mreže. Upečatljiv je snimak kada je Duško pokazao emocije. Naime, dok je pjevačica Marina Visković izvodila numeru Vesne Zmijanac "Ovo u grudima", Duško je vidno raspoložen uživao u muzici, a u jednom trenutku kratko je poručio: "Pucaj me". Ona je, kako se može vidjeti, zgrnula ozbiljan bakšiš.

Slavljenica je željela da bude u trendu, pa je sama ukrašavala tortu, u čemu su joj pomogli poslastičari koji je prave na licu mjesta. Dok je čekala da ugasi svjećice, uz nju je sve vrijeme bio otac Duško, koji je igrao i veselio se, a pridružila im se i njena majka Ceca. Za slavljeničku pjesmu odabrala je čuvenu špansku numeru "Bandido".

Ovako izgleda slavljenica Daria Šarić:

Kako se ranije govorilo, cijena menija iznosila je oko 100 eura po osobi, a procjenjuje se da je cijela organizacija ove proslave koštala više desetina hiljada eura.

Inače, slavljenica Daria privukla je veliku pažnju, a svi su komentarisali kako je preslikana majka. Ceca je, podsjetimo, veoma poznato ime u svijetu mode - 2003. godine proglašena je za najboljeg modela u Evropi, a pojavljivala se i u brojnim spotovima poznatih izvođača, poput Zdravka Čolića.

U galeriji pogledajte slike Svetlane Dimitrić, slavljenicin majke i Šarićeve bivše: