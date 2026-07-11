"Bila sam ravna kao daska": Pjevačica priznala da je ugradila silikone, sada se skinula u bikini i pokazala obline

Nikolija Jovanović uživa na odmoru u Grčkoj, a njen izazovni izgled u bikiniju i tetovaže privukli su veliku pažnju javnosti.

Izvor: Instagram/Printscreen/nikolijaofficial

Pjevačica Nikolija Jovanović (36) uživa na odmoru u Grčkoj, a svojim najnovijim objavama ponovo je privukla veliku pažnju javnosti. Nikolija je pozirala u minijaturnom roze bikiniju i pokazala vitku liniju.

Pažnju njenih pratilaca privukle su i tetovaže na intimnim djelovima tijela, tačnije na preponama i butinama.

Nikolija Jovanović pokazala je i izazovan dekolte, budući da je svojevremeno uvećala grudi ugradnjom silikonskih implantata.

Pjevačica je pokazala i da uživa u bazenu, ali i u "slobodnijem" doručku. Pjevačica pazi na ishranu, a sada se počastila slatkim kroasanima.

"Bila sam ravna kao daska"

Nikolija nikada nije krila da je prve korekcije uradila još u dvadesetim godinama, a prva stvar na koju se odlučila bile su upravo grudi. Kako je sama priznala, to je uradila zbog velikih kompleksa koje je imala u tom periodu.

"Prva stvar koju sam uradila su grudi. Imala sam kompleks, bila sam ravna kao daska. U dvadesetim mi je operacija pomogla da se osećam dobro u svom tijelu, ali sada u tridesetim, da mogu da vratim vrijeme, nikad ne bih ugradila silikone. Nemojte mi reći da to sada mogu da promijenim, to bi zahtijevalo mnogo ožiljaka", ispričala je pjevačica iskreno.

Pored grudi, pjevačica je napravila još jednu estetsku grešku koju je, za razliku od silikona u grudima, uspjela da ispravi, ali tek nakon što je morala da prođe kroz hirurški proces. Riječ je o njenim usnama koje je svojevremeno uradila prateći tadašnje modne trendove.

"Druga glupost koju sam napravila, ali sam ispravila su usta. Moja divna, prelepa usta sam uradila zbog mode koja traje i dan danas. Tada je bilo samo trajnih operacija usana i ona su se vremenom izobličila, izgledala sam kao patka, sve je bilo neravno. Prošle godine sam izvadila sve neprirodno iz usta i sada ponovo imam svoja, prirodna usta, iako sam nažalost morala da prođem kroz operacioni proces. Velika su, lijepa i ne znam šta mi je to trebalo", priznala je Nikolija.