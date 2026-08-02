Ubijene tri osobe u pucnjavi u tržnom centru u Ajdahu.

Izvor: X/Scope Report

Ubijene su tri osobe u pucnjavi koja se dogodila u subotu 1. avgusta u tržnom centru u gradu Tvin Fols u saveznoj državi Ajdaho u Sjedinjenim Američkim Državama, piše "Rojters". Policija je ubrzo stigla na lice mjesta i likvidirala osumnjičenog za ubistvo najmanje tri osobe.

Načelnik policije Tvin Folsa Metju Hiks je potvrdio da je napadač ubijen i da od tog trenutka više nije postojala opasnost po građane. Dojava policiji je stigla oko 14.30 časova po lokalnom vremenu da se dogodila pucnjava kod poznatog restorana brze hrane u tržnom centru.

Oko sat vremena kasnije, policija je locirala i likvidirala napadača. Ubijene su najmanje tri osobe, a povrijeđene su najmanje dvije osobe.

#BREAKING

Three people were killed in what police described as an “active shooter incident” around an In-N-Out Burger and other businesses in#TwinFalls,#Idaho, a city spokesperson said.#USA

https://t.co/CFKkeAj7sE

This image shows a Western Hemisphere Command patch…pic.twitter.com/ioZrUAciYy — ⚡️ World News ⚡️ (@ferozwala)August 1, 2026

Zasad nije poznat motiv zločina. Istraga je u toku.