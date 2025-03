UDALA SE ZA BOGATOG GRKA, ALI JE POTPISALA PREDBRAČNI UGOVOR: Suzanu Mančić pastorke nisu voljele

Do poznanstva sa Simeonom je, došlo je sasvim neočekivano.

Suzana Mančić je 24 godine sa Simeonom Ocomokosom, od čega su, kaže, pet godina u braku. Upoznavanje je bilo "provodadžijsko", a za sve ove godine su imali i razmirice i svađe, a potpisali su i neku vrtsu predbračnog ugovora i to na njen predlog, a zbog njegovih ćerki.

Do poznanstva sa Simeonom je, došlo je sasvim neočekivano. Nije otišla na jednu tezgu već na večeru koja je, ispostaviće se, bila sudbinska.

"To je bio onaj pravi provodadžing. Imali smo zajedničkog prijatelja koji me pozvao jedan dan, kaže: "Molim te, vrlo kratak brifing, šta ćeš, da popiješ, kafu, slušaj, drug mi je sa fakulteta, ti znaš koliko moja Lula", supruga njegova, "i ja tebe volimo, i koliko se mi ponosimo što si ti naš prijatelj, ali pored svih tvojih kvaliteta, ti nikada nisi umjela da izabereš muškarca". I tu ja počnem da se smijem kao blesava" rekla je Suzana sa osmehom prisećajući se tog razgovora sa prijeteljem.

U tom momentu je kaže bila "u nekoj bezveznoj vezi", a prijatelj joj je rekao: "Imam za tebe Grka".

"I u kratkim linijama mi ga opiše. Ja onako vrlo skeptična, kaže, idemo večeras svi na večeru. Ja imam tezgu, još sam pjevala tada, međutim, ne odem ja na tezgu i mi odemo svi na večeru. I što se njega tiče, to je stvarno bila ljubav na prvi pogled. On kako je mene vidio, još sam ja nešto i zapjevala tamo, sveće, romantika, on je pao. A ja sam ostala onako... U stvari, taj moj drug nas je najbolje procijenio. I ostali smo mi zajedno 22 godine, 23. Od čega smo 5 godina u braku" rekla je Suzana svojevremeno.

Plan je bio da se vjenčaju u Veneciji jer Suzana kaže da je to grad koji najviše voli.

"Da, da i onda Branka Nevistić se uda u Veneciji i kažem da mi je ona ukrala ideju" sa osmjehom je ispričala Suzana.

Ne krije da se desi da se ona i Simeon posvađaju, pa čak i da ne razgovaraju po dva-tri dana.

"Prosto, dobro smo se mi spojili i dobro se razumijemo. I, prosto da nekad varnica znate kakva pa se posvađamo, pa leti perije, pa ne pričamo dva-tri dana i tako. Ali to sve brzo prođe i vjerovatno nekad je on nervozan, nekad sam ja nervozna" kaže Suzana i ističe da se osjeća ne samo voljenom nego i zaštićenom ženom.

Iako su mnogo godina bili zajedno do braka je došlo tek posle potpisivanja neke forme predbračnog ugovora na kom je Suzana insistirala zbog Simeonovih ćerki.

"Na moj predlog. Grci imaju jedan poseban mentalitet i jednu posebnu brigu o ženskoj djeci, o ženskoj čeljadi, što kod nas ne postoji. Kod nas, u naslednom pravu, aj prvo sin, pa da se sestra odrekne u ime brata itd. To kod njih apsolutno ne postoji. I ja sam shvatila da on, da možda njegove ćerke imaju bojazan ili da možda on ima bojazan kako će njegove ćerke reagovati" kaže Suzana na šta se profesorka nadovezuje pitanjem da li je to bilo oko imovine.

"Jašta more, oko imovine. Da, da, oko imovine" kaže Suzana a na pitanje da li su je Simeonove ćerke prihvatile kao ličnost odgovarila je:

"Pa nisu baš, na početku. Ne, ne, ne, nisu baš. Ja sam isuviše i lijepa i raspoložena i atraktivna. I vidjele su da im je tata suviše zaljubljen i to vjerovatno nikome ne odgovara, pogotovo u toj nekoj mladosti ranoj. Sad su naši odnosi jako, jako fini, stvarno, ali posle 22 godine. I onda meni padne na pamet, mislim se, šta meni od njega treba, ne treba mi ništa, ja sve imam, sve sam sama stekla i rekao, ajde da se mi lijepo dogovorimo, da napravimo taj neki predbračni ugovor. Što u stvari i nije predbračni ugovor, nešto se to kod notara definiše šta je moje, šta je tvoje, stečeno prije braka i tako dalje i tako dalje. I mislim da je to olakšalo svima situaciju. Pogotovo djevojkama.

Suzana kaže da iako uživa u bogatstvu koje ima Simeon, kada njega ne bude njoj to bogatstvo ništa ne znači.

"Meni njegovo bogatstvo jednog dana kada njega nema, ne znači ništa. Ja volim da mi zajedno uživam u njegovom bogatstvu, to da se razumijemo. Volim, lijepo mi je da imamo lijepa putovanja, da mi napravi neko lijepo iznenađenje. To je divno, ali nije odlučujuće" rekla je Suzana Mančić svojevremeno za Blic.