"Ako sam javna ličnost, nisam javni toalet": Dušica Jakovljević progovorila o nepristojnim ponudama i prozivkama

Dušica Jakovljević otkrila je svoju najveću životnu grešku i kako je naučila da postavi granice prema ljudima.

Izvor: pritnscreen/youtube/ Zadruga

Dušica Jakovljević je u jednom televizijskom gostovanju otkrila šta smatra svojom najvećom životnom greškom.

Voditeljka „Elite“ otvoreno je govorila o privatnom i intimnom životu, ali i o dugogodišnjoj karijeri.

„Trebalo je da budem oštrija“

„Mislim da je moja greška, ma koliko to zapravo smatram dobrom osobinom, to što sam lijepo vaspitana. Mislim da je trebalo da budem oštrija prema nekim ljudima u životu i da naučim da postavim granice, iako je srdačnost nešto što me obilježava. Nemam životne greške. Kao što sam mislila da mi je prošla godina bila najgora, shvatila sam da je zapravo bila veoma turbulentna i teška. Samo ja znam kako sam prošla kroz teške periode, ali da se ta godina nije dogodila, danas ne bih bila osoba kakva jesam“, rekla je Dušica.

"Ako sam javna ličnost, nisam javni toalet"

"Ja sam odrasla u vrijeme kada intimni sadržaj nije bio tako dostupan svuda, nisu javne ličnosti bile javno dobro, mislim ako sam javna ličnost, nisam javni toalet, ali moram da se pomirim s tim da je moj život intrigantan. Kada sam bila mala, nama se taj sadržaj nalazio na gornjoj polici na trafici, danas ne moraš ni da posegneš za tom gornjom policom, danas sve je dostupno", istakla je nedavno voditeljka.

Nepristojne ponude

Voditeljka je tada otkrila i sa kojim ponudama i porukama se suočava na društvenim mrežama.

"Traže mi da im slikam stopala i da mi šalju hiljadu eura nedeljno, to sam dobila ponudu od nekog stranca. Ne mogu da razmišljam o tome da unovčim svoja stopala, to mi je onako malo perverzno. Dobijala sam i ono, pošalju mi: "Da li bi da se vidimo...". Ovo za stopala mi je stvarno najčudnije", govorila je Dušica.