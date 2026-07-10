Glumica voljela oženjenog kolegu, on odbijao da se razvede, pa priznao: "Ona je žena koju sam najviše volio"

Fej Danavej, američka glumica, poznata je po svojim ulogama u filmovima kao što su "Chinatown" i "Network", kao i turbulentnom privatnom životu.

Izvor: IFA Film / United Archives / Profimedia

Američku glumicu Fej Danavej mnogi pamte kao javnu ličnost koja je često punila naslovne strane tabloida detaljima iz svog privatnog života.

Rođena je daleke 1941. godine na Floridi, a karijeru je počela na Brodveju. Prvu filmsku ulogu imala je 1967. godine u ostvarenju "The Happening", nakon čega joj je karijera krenula uzlaznom putanjom.

Neke od najpoznatijih uloga ostvarila je u filmovima "The Arrangement", "Chinatown", kao i "Network", za koji je bila nagrađena Oskarom za najbolju glumicu.

Kasnije je glumila u nešto manjim produkcijama, te se ostvarila i u tom smislu: osim blokbastera krasila je i brojna nezavisna ostvarenja. Osim uspješne karijere, Fej Danavej pažnju medija privlačila je i turbulentnim privatnim životom.

Na početku karijere zaljubila se u stendap komičara Lenija Brusa, ali je njihova veza trajala samo godinu dana. Kasnije se verila sa fotografom Džerijem Šacbergom, međutim ni ta veza nije opstala. Ipak, oboje su kasnije govorili da su ostali dobri prijatelji.

U italijanskog filmskog diva Marčela Mastrojanija zaljubila se tokom snimanja filma "Mjesto za ljubavnike". Mastrojani je u tom trenutku bio u braku sa Florom Karabelom, iako su se neformalno razdvojili 1964. godine zbog njegovih brojnih veza sa mlađim ženama.

Fej je željela da se uda za njega i da osnuju porodicu, ali je Mastrojani, kao katolik, odbijao da se razvede od Karabele. Posle više od dvije godine čekanja da promijeni mišljenje, Fej Danavej ga je 1970. godine napustila. Mastrojani je u intervjuu za magazin People 1987. godine priznao da nikada nije prebolio njihov raskid.

"Ona je žena koju sam najviše volio", rekao je. "Uvijek će mi biti žao što sam je izgubio. Prvi put u životu bio sam potpuno ispunjen pored nje."

U svojoj autobiografiji Looking for Gatsby iz 1995. godine, Fej Danavej napisala je:

"I danas bih voljela da je uspjelo."

U dokumentarnom filmu "Fej" iz 2024. godine opisala je Marčela Mastrojanija kao ljubav svog života.

Glumica se 1974. godine udala za pevača grupe "The J. Geils Band", Pitera Vulfa. Zbog brojnih profesionalnih obaveza njihov brak nije potrajao, pa su se razveli pet godina kasnije.

Svog drugog supruga, Terija O'Nila, upoznala je još 1977. godine, dok su se vjenčali 1983. Sina Lijama dobili su tri godine prije vjenčanja, a nekoliko godina kasnije O'Nil je otkrio da su usvojili dijete.

Posle razvoda od Terija O'Nila, Fej Danavej bila je u vezi sa Frederikom Forsajtom, a mediji su pisali i o njenoj aferi sa Robertom Altmanom.

Danas Fej Danavej ima 85 godina. I dalje je prepoznatljiva po svojoj platinasto plavoj kosi, iako mnogi smatraju da je tokom godina pretjerala sa estetskim zahvatima i plastičnim operacijama.

Izvor: Nova/ MONDO