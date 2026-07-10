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Juice napravio koncert nakon 2 godine na mjestu gdje je sve počelo: Nakon najvećih hitova nastup završio Sinanom

Juice napravio koncert nakon 2 godine na mjestu gdje je sve počelo: Nakon najvećih hitova nastup završio Sinanom

Autor Ana Živančević
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Reper Juice održao je emotivan koncert u KST-u, gdje je započeo svoju karijeru prije tri decenije.

Juice napravio koncert nakon 2 godine na mjestu gdje je sve počelo: Nakon najvećih hitova nastup završio Sinanom Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Poznati reper Ivan Ivanović, poznatiji kao Juice, održao je 9. jula sjajan koncert u krcatoj bašti Kluba studenata tehnike (KST). Ovo mjesto za njega ima posebnu emotivnu vrijednost, jer je upravo na tim "startnim zidinama" prije tri decenije počela njegova karijera.

Pogledajte kakva je bila atmosfera u KST-u:

Kako je i sam Juice poručio sa bine, u KST-u je sve počelo, pa je ovaj nastup za njega imao poseban značaj.

Juice se posle dve godine pauze vratio tamo gdje je sve počelo, a koncert je započeo pjesmom "Pobednik" sa albuma "Hiphopium".

Pogledajte djelić atmosfere:

Pogledajte

03:00
Juice koncert KST
Izvor: MONDO/Stefan Stojanović
Izvor: MONDO/Stefan Stojanović

Ovu posebnu perspektivu, koju je dugo priželjkivao, Juice je na bini podijelio sa izabranim kolegama koji su dodatno obogatili program. Kao gosti nastupili su Voks, Voke, "Elitna ekipa" iz Trstenika, Fize, RZO i mnogi drugi, dok je di-džej bio Filip Kepić, poznatiji kao Kejpisi.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Među velikim brojem ljudi koji su došli da uživaju u hip-hop muzici, našao se i poznati muzičar Cobi, koji je iz publike podržao svog kolegu.

Juice je svoj nastup u KST-u završio pjesmom Sinana Sakića, sa kojim je bio u sjajnim odnosima. Podsjetimo, poznati reper je gostovao na poslednjem koncertu Sinana Sakića na Tašmajdanu 2017. godine i tom prilikom izveo svoj veliki hit "Keš kolica".

Tagovi

ivan ivanović đus koncert

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