Ana Nikolić ponovo šokira javnost snimkom iz kabine za presvlačenje, gdje je nehotice pokazala više nego što je planirala.

Izvor: Instagram printscreen/ananikolicofficial

Pjevačica Ana Nikolić ponovo je podigla veliku prašinu na društvenim mrežama zbog snimka iz kabine za presvlačenje.

Dok je isprobavala garderobu u jednoj prodavnici, Ana se opustila i zaigrala uz pjesmu svog bivšeg supruga, Raste.

Pošto je na sebi imala samo bluzu sa ogromnim dekolteom i to bez brusa, u jednom trenutku je previše skočila i nehotice pokazala cijelu dojku.

Pogledajte njene fotografije:

Ovaj snimak je odmah postao viralan, a komentari na internetu se ne smiruju. Dok su neki šokirani ovim potezom, njeni vjerni pratioci ne prestaju da pričaju o njenom nikad smelijem izgledu.

Podsjetimo, Ana je nedavno progovorila o turbolentnom odnosu sa partnerom Goranom Ratkovićem Raletom.

"Mi se znamo cio život. Otkad sam se vratila iz Atine. Cio život sam ga gledala kao prijatelja, mi smo u studiju šest mjeseci spavali kao brat i sestra, neću da kažem pijani, ali bili smo pijani."

Vidi opis Ana Nikolić igrala bez brusa, pa pokazala previše: Zanijela se uz Rastinu pjesmu i šokirala u kabini (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Printscreen Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: ananikolicofficial/instagram Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: ananikolicofficial/instagram Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Kurir Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Kurir Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: M.M. ATA Images Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: ananikolicofficial/instagram Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: ananikolicofficial/instagram Br. slika: 11 11 / 11

Oni su, inače, demantovali da su vereni i da su zakazali vjenčanje.

"Ovoliko turbulentan odnos nisam imala kao klinka. On ćuti, a to je klasična pasivna agresija. On ćuti kad je kriv, a kad ima argumente onda ne ćuti. Ja sam ljubomornija. A on bi volio da ima bocu sa kiseonikom da mi ograničava to. On ima 60 godina, ja skoro 50, sve ukupno 300, a on uzme i mene blokira", rekla je pevačica.

"On je takav i sa prijateljima, odredi koliko će da 'kazni'. Mene ćeš da blokiraš 10 dana? Pa ja ću kroz dimnjak da ti uđem! On nema stav, tu karakternu osobinu ja imam, ali on ne. Prema drugim ljudima, a meni glumi Al Kaponea. Ja sam naučila da kažem 'ne', pa čak i svojoj porodici kojoj se to nije dopalo, ali taj turbulentan period smo prošli."