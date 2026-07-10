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"Nemoj to": Haris Berković burno reagovao na pitanje o Radi Manojlović, evo šta je rekao o bivšoj

"Nemoj to": Haris Berković burno reagovao na pitanje o Radi Manojlović, evo šta je rekao o bivšoj

Autor Ana Živančević
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Haris Berković, pobjednik "Zvezda Granda", iznenadio je javnost svojom reakcijom na pitanje o Radi Manojlović.

"Nemoj to": Haris Berković burno reagovao na pitanje o Radi Manojlović, evo šta je rekao o bivšoj Izvor: Instagram/_harisberkovic/screenshot

Pobjednik "Zvezda Granda" Haris Berković, koji je prije tačno deset godina trijumfovao u ovom muzičkom takmičenju i važio za jednog od najvećih frajera na estradi, poslednjih godina se potpuno povukao iz javnog života. Tokom cijele karijere uspješno je izbjegavao da u medijima detaljiše o svojoj dugogodišnjoj ljubavi sa koleginicom Radom Manojlović, međutim, sada ga je jedno pitanje potpuno izbacilo iz kolosjeka.

Haris je pred kamerama dobio izazov da bira između poznatih pjevačica, a kada je neočekivano čuo ime svoje bivše djevojke, pjevač se vidno zbunio i odreagovao prilično nesnađeno.

"Rada ili čokolada?", glasilo je direktno pitanje

"Čokolada!", uzviknuo je Berković k'o iz topa, a onda je, shvativši šta je izgovorio, brzo dodao kroz osmijeh: "Nemoj to".

Ova njegova neočekivana reakcija odmah je pokrenula lavinu komentara na društvenim mrežama.

Rada Manojlović ima novog partnera za kojeg kaže da je idealan muškarac za nju. Ona je ranije servirala svoj ljubavni život javno, a sada je odlučila da o svojoj sreći ćuti i da ne pokazuje novog partnera.

Rada Manojlović ima novog partnera za kojeg kaže da je idealan muškarac za nju. Ona nije htjela da otkriva njegov identitet, ali neke detalje o ovoj emotivnoj vezi podijelila je javno.

"Ovo je prava ljubav jer mi ne dozvoljava ono što sam ranije radila, a to je da se povučem i mi se kao volimo, a život i karijera šta nam Bog da. Ovo je sada nešto potpuno drugačije i zato sam sada srećnija nego ikad. Taj čovjek je jedan misteriozni gospodin, jako lijep i dobar čovjek koji mene voli, koji me gura i koji mi želi dobro", rekla je Rada u podkastu Bokiju 13.

"Motiviše me da snimam, da radim velike stvari i govori mi da vredim mnogo više nego što ja mislim."

Izvor: Blic/ MONDO

Tagovi

haris berković Rada Manojlović pitanje

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