Velika je Novakova podrška, a od kamera bježi: Ovo je svastika Đokovića, udata je za ozbiljnog frajera

Marija ne voli da se eksponira, ali je velika podrška srpskom teniseru u njegovim poduhvatima.

Izvor: Instagram/Instagram/_marija.ristic_/screenshot

Slavnog srpskog tenisera Novaka Đokovića cijela planeta gleda na Vimbldonu, dok su njegovi najbliži, supruga Jelena i djeca Tara i Stefan, skoro uvijek na tribinama.

Novakova velika podrška je i Jelenina sestra Marija Ristić, koja izbjegava isticanje u javnosti, pa je rijetko kad viđamo na njegovim mečevima.

Marija često u vidu poruka na društvenim mrežama šalje podršku Novaku, te ne krije sreću zbog njegovih uspjeha o kojima se priča širom svijeta.

Za njenog supruga Budimira Jovkovića žene često ističu da je pravi frajer.

Izvor: Blic/ Mondo