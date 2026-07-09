Velika je Novakova podrška, a od kamera bježi: Ovo je svastika Đokovića, udata je za ozbiljnog frajera

Marija ne voli da se eksponira, ali je velika podrška srpskom teniseru u njegovim poduhvatima.
Slavnog srpskog tenisera Novaka Đokovića cijela planeta gleda na Vimbldonu, dok su njegovi najbliži, supruga Jelena i djeca Tara i Stefan, skoro uvijek na tribinama.
Novakova velika podrška je i Jelenina sestra Marija Ristić, koja izbjegava isticanje u javnosti, pa je rijetko kad viđamo na njegovim mečevima.
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Marija često u vidu poruka na društvenim mrežama šalje podršku Novaku, te ne krije sreću zbog njegovih uspjeha o kojima se priča širom svijeta.
Za njenog supruga Budimira Jovkovića žene često ističu da je pravi frajer.
Izvor: Blic/ Mondo