"Upoznali smo se 2013. i rastali, a onda mi je stigla poruka": Ćerka Goca Božinovske progovorila o novom dečku

Sa sadašnjim partnerom se prvi put upoznala još 2013. godine, ali su tada ostali samo u kontaktu preko poruka.

Izvor: Youtube/Grand News/MONDO

Pjevačica Jelena Vučković nedavno je prebrodila jedan od najtežih perioda u životu, nakon što je saznala da ju je suprug varao posle 13 godina braka.

Nakon bolne izdaje i razvoda, pevačica je uspjela da nastavi dalje, a sada je prvi put otvoreno progovorila o novom partneru koji joj je vratio osmijeh na lice.

Kako je pjevačica otkrila, sudbina je očigledno umiješala prste, jer poznanstvo sa novim izabranikom datira još iz 2013. godine, kada je ona bila na samom vrhuncu karijere. Tada nije ni slutila da će se njihovi putevi ponovo ukrstiti na potpuno drugačiji način.

- Upoznala sam ga krajem 2013. godine... Odjednom dobijam poziv, kaže ima pjesmu za mene, i da će mi se svidjeti. Ja u gomili poruka tad ipak odgovorim, svidi mi se pjesma i dogovorimo se da se nađemo i popijemo kafu. I nikad se više nismo vidjeli - ispričala je Jelena, dodajući da su godinama održavali površan kontakt samo tako što joj je on svake godine čestitao rođendane i praznike, na šta bi se ona kratko zahvalila.

Pravi preokret u ovoj filmskoj ljubavnoj priči dogodio se tek nedavno, kada je Jelena nakon kraha braka riješila da okrene novi list i započne drugačiji život.

- Posle toliko godina, taj čovjek dolazi u moj život. Ja sam se razvela i uzela sam neki stan i u nekom momentu počela sam malo da izlazim. Što kažu, čovjek počne da živi drugu mladost - iskrena je bila pjevačica.

Njen novi partner, koji je inače ugostitelj, iskoristio je pravi trenutak i poslao joj poruku koja je sve promijenila.

- Dobila sam jednu simpatičnu poruku od njega: "Jeco, 'ajde da popijemo tu kaficu" - otkrila je Jelena kako je počela njihova romansa

(Grand, MONDO)