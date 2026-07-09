Edita ne staje u trudnoći, ali uprkos aktivnosti, organizam traži hranu za nju i bebu.
Pjevačica Edita Aradinović ušla je u deveti mjesec trudnoće i sa nestrpljenjem iščekuje trenutak kada će njena beba doći na svijet. Ona se gotovo svakodnevno oglašava na društvenoj mreži Instagram, gdje sa otvoreno dijeli detalje, osjećanja i izazove kroz koje prolazi tokom blagoslovenog stanja.
Edita je na svom Instagram storiju podijelila dvije fotografije, pri čemu je na jednoj pozirala u donjem vešu, stavljajući u prvi plan svoj veliki trudnički stomak. Tom prilikom, pjevačica je iskreno i duhovito otkrila sa kakvim se sve fizičkim tegobama suočava u završnici trudnoće.
"Imam skoro 80 kg i jedem kao vepar": Edita ušla u deveti mjesec, pa otkrila sa čime se suočava
"Boli me kičma, noge, prepone, rebra.. Imam skoro 80 kilograma i jedem kao vepar, ali znam da je to sve zbog retrogradnog", napisala je Edita.
Izvor: Blic/ Mondo