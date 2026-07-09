Saznajte kako su nesrećne ljubavi i stvarne situacije oblikovale najljepše balade domaće muzike

Izvor: YouTube/Prljavo kazalište Official/screenshot

Najljepše pjesme skoro uvijek nastaju kada muzičarima neko slomi srce. Iza hitova koje svi pjevamo u kafanama ili u kolima, uglavnom ne stoji mašta, nego stvarne žene od krvi i mesa. To su priče o ostavljenim muškarcima, prevarama i djevojkama koje su jednostavno otišle. Zato otkrivamo ko su zapravo ljepotice koje su inspirisale naše zvijezde da napišu svoje najveće i najtužnije pjesme.

Indexi - "Bacila je sve niz rijeku"

Milić Vukašinović, koji je svirao bubnjeve u Indexima, je u emisiji Ratka Dmitrovića pričao o pjesmi "Bacila je sve niz rijeku".

"Tekst pjesme je Kemal Monteno, a Fadil Redžić i Slobodan Kovačević su muziku napravili. Mada se vodi kao da je Fadilova melodija. To je istinit događaj, u stvari. Zato što se Pimpek (Davorin Popović), on se zabavljao tri godine sa jednom djevojkom i oni su trebalo da se uzmu. Ona je bila i trudna. Međutim, to je bilo preko noći. Odjednom se ona njemu javila, valjda iz Amerike. Rekla je Davorinu: 'Ja sam u Americi...' S tim čovjekom s kojim je otišla. Ona je pobacila to dijete. I onda je Kemo valjda sve to znao i Kemo je napisao to", rekao je Milić Vukašinović.

Vidi opis Top 5 pjesama koje su pjevači posvetili bivšim ljubavima Teška Industrija Dado Topić Dado Topić i Željka Katavić Pilj Dejan Cukić Milena Vasić Giuliano Berena Balić Mladen Vojičić - Tifa Neno Belan Boris Novković 19.7.1964. Saša Lošić Jasna Gospić Saška Janković Goran Karan Željka Katavić Pilj Goran Karan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 1 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 2 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 3 / 60 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 4 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 5 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 6 / 60 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 7 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 8 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 9 / 60 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 10 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 11 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 12 / 60 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 13 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 14 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 15 / 60 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 16 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 17 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 18 / 60 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 19 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 20 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 21 / 60 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 22 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 23 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 24 / 60 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 25 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 26 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 27 / 60 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 28 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 29 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 30 / 60 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 31 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 32 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 33 / 60 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 34 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 35 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 36 / 60 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 37 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 38 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 39 / 60 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 40 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 41 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 42 / 60 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 43 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 44 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 45 / 60 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 46 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 47 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 48 / 60 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 49 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 50 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 51 / 60 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 52 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 53 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 54 / 60 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 55 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 56 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 57 / 60 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 58 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 59 / 60 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 60 60 / 60 AD

Autor teksta pjesme Kemal Monteno imao je šta da kaže o numeri "Bacila je sve niz rijeku".

"Uvijek govorim istinu, sve priče u mojim pjesmama su istinite. Koje god pjesme da se sjetite, sve su to prave priče. Na primjer, pjesma 'Bacila je sve niz reku' je istinita priča. Nija baš sasvim moja priča, dvije su priče spojene u toj pjesmi - jedna je mog Davorina Popovića, druga je moja iz mladih, dječačkih dana. Davor (Pimpek) je imao curu, bili su pred brakom. Velika je to ljubav bila. I njoj se ukaže prilika da ide u Ameriku. Ali već je bila trudna i ona se odluči, ono… pobaciti. I otud je taj dio 'nosila je našu ljubav, našu sreću, prvi cvijet, bacila je sve niz rijeku i pošla u drugi svijet", rekao je Monteno jednom prilikom, prenosi Direktno.

Prljavo Kazalište - "Tu noć kad si se udavala"

Balada Prljavog kazališta "Tu noć kad si se udavala", nastala je 1993. godine i postala je vanvremenski hit uz koji i danas mnogi zaplaču, a već godinama kruže priče o mračnoj strani ove pjesme.

Kao u onoj poznatoj pjesmi da "postoje neki drugi svjetovi", tako se i iza jedne od najemotivnijih numera Prljavog kazališta krije nekoliko različitih svjedočanstava. Ipak, u središtu svake od ovih priča nalaze se frontmen grupe Jasenko Houra i djevojka koja mu je dala obećanje da će ga vijerno čekati dok on bude na odsluženju vojnog roka.

Prema prvoj verziji, Houra je po dolasku iz vojske saznao da bend ima ugovoren nastup na jednoj svadbi, ni ne sluteći da će svirati na vjenčanju upravo svoje velike, sada već bivše ljubavi. Ovaj filmski scenario bio je toliko upečatljiv da je kasnije poslužio i kao inspiracija za jedan hrvatski film.

Druga, znatno mračnija i tragičnija teorija govori o tome da je ista ta djevojka, navodno, sebi oduzela život u trenu kada je na sopstvenom vjenčanju ugledala svog bivšeg momka, što je stihovima "te noći kad se udavala" dalo potpuno novu, jezivu dimenziju.

Kićo Slabinac - "Zbog jedne divne crne žene"

Jedna od najljepših ljubavnih balada sa naših prostora svakako je pjesma "Zbog jedne divne crne žene", koju je izveo Krunoslav Kićo Slabinac. Dugo se nije znalo da je ova pjesma posvećena nekadašnjoj ljubavnici Miroslava Ilića, Mirjani Antonović.

Kićo Slabinac, pjevač, gitarista, kompozitor i aranžer iz Osijeka, rođen je 28. marta 1944. Mirjanu je upoznao tokom američke turneje, i to je bila ljubav na prvi pogled, iako je očigledno bila jednostrana. Pjevač je jednom ispričao kako je zaljubio u nju.

"Odletio sam u Njujork na turneju i tamo sam upoznao predivnu crnokosu djevojku. Zaljubio sam se kao dječak. Kao i obično u našoj profesiji, uslijedio je najteži dio - rastanak. Ne znam da li je to zbog godina ili sam takav po prirodi, ali u avionu sam strašno patio. Dok su se svi divili izlasku sunca, ja sam bio tužan i sam. Tada sam napisao tekst, a melodija mi je već ulazila u uvo. U Zagrebu sam sve završio i snimio pjesmu. Postala je veoma popularna jer je iskrena i napisana u jednom dahu," ispričao je Kićo.

Zdravko Čolić - "Noć mi te duguje"

Kultni hit "Noć mi te duguje" krije jednu od najljepših ljubavnih priča domaće muzike, koju je legendarni Zdravko Čolić posvetio svojoj velikoj mladalačkoj ljubavi, sarajevskoj glumici Jasni Orneli Beri. Čola je u ovu umjetnicu bio ludo zaljubljen, a riječi koje su savršeno opisale njegovu emociju i pretočene u ovaj vanvremenski evrgrin napisala je čuvena Ljiljana Jorgovanović.

Jasna je priznala da joj je Čola posvetio jednu od svojih najljepših pjesama.

"Mi smo se upoznali jako mladi, davno. Odlazili smo na Skenderiju, u Dom mladih, koji je okupljao talente, i tu su bili ne samo pjevači već i glumci, slikari... Družili smo se i tu sam se ja prvi put zaljubila. Svi mi imamo prve ljubavi i uvijek će imati jedan dio u mom srcu koji je rezerviran samo za njega. Pogotovo zato što sam imala jedno predivno iskustvo koje ću pamtiti čitav život", rekla je glumica za bosanske medije.

Riblja čorba - "Ostani đubre do kraja"

Čuvena balada "Ostani đubre do kraja" nastala je iz velike, ali nesrećne ljubavi Bore Đorđevića prema Biljani Nevajdi Šević, jednoj od najljepših beogradskih manekenki iz sedamdesetih godina. Iako je tada harala modnim pistama, ona danas vodi miran život, potpuno izolovan od medijske pažnje, glamura i reflektora koji su obilježili njenu mladost.

"Interesantno je to što su me godinama prozivali za pjesmu "Lutka sa naslovne strane", pa sam redovno morala da se branim da zapravo nisam 'lutka' nego 'đubre'. Iako na prvi pogled zvuči apsurdno, istina je da svako ko zna tekstove ovih Čorbinih pjesama, zna zašto je mnogo bolje biti junakinja pjesme 'Ostani đubre do kraja'", rekla je za Telegraf.

"Bilo je veče. Zvoni telefon, javlja se Bora. Moli me da se nađemo 'Pod lipom' da mi pročita pjesmu koju mi je napisao. Spremim se i odem da ga vidim, kad tamo… Baš kao u pjesmi: 'Dok stoji za šankom djelimično pijan, mrzeći pomalo i sebe i druge, ubija lagano konjak, cigarete.'"

(Mondo.rs)