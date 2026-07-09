Jedna od najatraktivnijih glumica svih vremena, Sofija Vergara, proslavlja sjutra, 10. jula svoj 54. rođendan, a mnogi su mišljenja da danas izgleda bolje nego ikad ranije. Ipak, ljepota je nije spasila ljubavnih brodoloma, naprotiv!

Izvor: sofiavergara instagram

Lijepa glumica Sofija Vergara možda puni 54 godine, ali bi malo ko to mogao da zaključi po njenim fotografijama. Slavna ljepotica živi život punim plućima, naročito nakon razvoda, a kako prenose strani mediji, trenutno je u srećnoj vezi sa biznismenom Daglasom Čabotom.

Ipak, prije nego što je pronašla ljubav sa Daglasom, prošla je pakao sa bivšim suprugom Džoom Manđanielom, koji je u javnost iznio sav prljav veš iz njihovog odnosa.

Podsjetimo, Vergara je najprije priznala da je brak pukao zbog razlike u godinama i činjenici da je Džo želio djecu, što ona nije htjela s obzirom da ima odraslog sina.

Vidi opis Sofiji mafija ubila brata: Pobjegla od krimosa pa šetala narko-bosove, a bivši htio da joj ukrade embrione Sofija Vergara Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram/sofiavergara Br. slika: 12 12 / 12 AD

Nažalost, glumica je i prije ovog braka imala turbulentan ljubavni život.

Prvi put je ušla u brak veoma rano, a u ovom odnosu dobila je, sa samo 19 godina, i sina Manola. Nakon dvije godine braka uslijedio je razvod.

Dobijanje djeteta je nije spriječilo da se školuje, te je upisala i studije stomatologije od kojih je odustala pred sam kraj, s obzirom da je tada već ušla u svijet šoubiznisa.

Kada je njen stariji brat 1988. bio otet i ubijen od strane kartela, skrhana bolom i da bi sačuvala porodicu, zajedno sa njom preselila se na Floridu.

sofia vergara and raphael vergarapic.twitter.com/BEDjYF51dv — lola lolic (@gimmemoregossip)November 7, 2022

Neko bi pomislio da će se, baš zbog strašne sudbine koja je zadesila njenog brata, kloniti opasnih momaka, ali je ona navodno bila sa čak dvojicom okorelih kriminalaca.

Prvi je bio osuđeni prestupnik Kris Pačelo. On se predstavljao kao biznismen, držao poznate klubove, družio se s Madonom, a Vergara mu je bila najozbiljnija veza.

Imala je i romansu s nekadašnjim kolumbijskim narko-bosom Andresom Lopezom Lopezom, iako to nikad nije zvanično potvrdila.

Vergaru su voljeli i slavni muškarci - Enrike Iglesijas, Tom Kruz i drugi, a onda je ušla u ozbiljnu vezu sa Nikom Lebom.

Uprkos vjeridbi, 2014. došlo je do raskida, a onda je uslijedila višegodišnja borba oko embriona koje su zamrznuli 2013. godine.

Leb je, bez Sofijinog znanja praktično probao da ukrade embrione željeći da ih implantira u surogat majku, a sve kako bi natjerao bivšu da mu plati alimentaciju, ali je, srećom, Vergara uspjela da stopira proces.

Nakon Leba u njen život je ušao Džo, a iako se godinama mislilo da imaju gotovo savršen brak, nakon kraha i sveg "prljavog veša" bilo je jasno da je sve bilo samo predstava za javnost, a da li će u budućnosti imati dostojnog partnera ostaje da vidimo.