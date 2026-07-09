"Godinu dana mi nije evro dao": Dragana Mirković šokirala priznanjem o Toniju, evo kakav im je brak bio

Pevačica Dragana Mirković podelila je detalje o svom razvodu i humanitarnim akcijama.

Izvor: Instagram/Dragana_Mirkovic

Poznata pevačica Dragana Mirković i njen bivši muž, biznismen Toni Bijelić, ne prestaju da iznose u javnost nove detalje nakon njihovog razvoda, iako su dugo vremena o svom odnosu ćutali.

Dok Toni proziva folk divu putem mreža kako se folira i da "treba da je sramota" Dragana je priznala da su je deca nagovorila da ode od njega.

Pevačica je u nedavnom intervjuu govorila o humanitarnoj turneji za koju njen bivši muž kako je priznala nije želeo da se odazove.

"Poslednja turneja mi je bila humanitarna. Evo, da kažem, godinu dana nisam dinar uzela! Odnosno, nisam evro uzela! Godinu dana, čak godinu dana!", rekla je ona.

"Gradila sam kuće ljudima, zbog toga mnogo lepo spavam", jasna je bila Dragana u podkastu Bokija 13.

Dragana je pre ovoga isticala da joj je Toni rekao da je njena odluka "da to bude humanitarno", pa je dodala da su "muškarci tu hladniji".

"Trenutno nemam novca, sve je otišlo na humanitarne koncerte, to se lako dokaže. Keš trenutno je misaona imenica za mene. Niko mi ne pomaže, ni moj suprug! On smatra da je moja odluka da to bude humanitarno. Muškarci su tu malo hladniji. To ne menja stvari, ja sam rekla da će tako biti i tako će i biti", istakla je Dragana tad za 24sata.hr.

Dragana je, inače, o razvodu pričala otvoreno.

"Nisam znala koliko sam jaka osoba. Mislila sam da sam nežna. Jača sam nego što sam mislila. To sam shvatila pre 5 godina. Shvatila sam da sam srećnija sama sa svojom decom. Tako sam odlučila. Kada ja ovakva odlučim da prekinem neki odnos ljudi moraju da znaju da je mnogo veliki razlog, jer ja sam toliko trpeljiva. Previše volim ljude i mnogo opraštam, ali kad ja odlučim da prekinem onda je došlo preko glave. Shvatila sam koliko sam stabilna i srećna žena",rekla je Dragana Mirković u gorepomenutom podkastu.

"To je bilo šokantno za mene bilo. Pogrešni razlozi su u pitanju u medijima, veći su razlozi kada je odlučim da prekinem, mnogo su bolniji razlozi. Deca uz mene ne sto posto, nego milion. Ja sam uz njih svojim životom. Imam sreću što uživam u malim stvarima. Bio je skladan braka neko vreme. Poštujem oca svoje dece i zbog svoje dece nikada neću reći jednu reč lošu. To je za mene bio tužan period, težak momenat kada sam shvatila da to moram da uradim. Znaš ko mi je tu pomogao? Marko i Manuela. Oni su rekli: 'Mama, hajde da idemo'. Ja sam podnela zahtev za razvod braka", ispričala je Dragana Mirković, a na ovu njenu izjavu je reagovao i njen bivši muž Toni Bijelić i zaprepastio javnost.

"Nije taj razlog... A, koji je? Zna samo Toni, a nije to što su pisali? A koji je?", napisao je u jednoj objavi, pa nastavio:

"Sramota... Toni zna, ali ćuti, nije bitno", dodao je.

"Gde je ta trudnica? Koliko si platila da me pljuju??? Aaa, nema trudnice, a ni bebe... Da, da tužan period jer nema ko da te, da objasnim... Dosta je foliranja, sram te bilo, platila si da me pljuju!", napisao je Toni Bijelić i izneo optužbe na račun bivše žene.

Vidi opis "Godinu dana mi nije evro dao": Dragana Mirković šokirala priznanjem o Toniju, evo kakav im je brak bio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: instagram/printscreen/dragana_mirkovic Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: instagram/printscreen/dragana_mirkovic Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: instagram/printscreen/dragana_mirkovic Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: instagram/printscreen/dragana_mirkovic Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: instagram/printscreen/dragana_mirkovic Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: instagram/printscreen/dragana_mirkovic Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: instagram/printscreen/dragana_mirkovic Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: instagram/printscreen/dragana_mirkovic Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: instagram/printscreen/dragana_mirkovic Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: instagram/printscreen/dragana_mirkovic Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: instagram/printscreen/dragana_mirkovic Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: instagram/printscreen/dragana_mirkovic Br. slika: 12 12 / 12 AD

Izvor: Telegraf/ MONDO