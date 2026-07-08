Udavio se poznati jutjuber: Usnimljen u rastrojenom stanju tik prije tragedije, valjao se po putu i pravio haos

Konor Marfi, popularni fitnes jutjuber, preminuo je na Tajlandu u 36. godini.

Izvor: Instagram printscreen

Konor Marfi, fitnes jutjuber koji je stekao popularnost zahvaljujući svojim treninzima za poboljšanje fizičkog izgleda (looksmaxxing), preminuo je na Tajlandu u 36. godini.

Spasilački tim je pozvan u luksuzno stambeno naselje u okrugu Bang Pli, u provinciji Samut Prakan, malo posle 15 časova po lokalnom vremenu, 7. jula 2026. godine, nakon dojave da je u jezeru primjećen stranac. Ronioci su izvukli njegovo tijelo na 20 metara od obale. Na telu nije bilo vidljivih znakova nasilja. Biće izvršeni obdukcija i toksikološki testovi, a o svemu će biti obavještena i ambasada SAD.

Jedan lokalni radnik snimio je Marfijevo rastrojeno ponašanje. Na snimku se vidi kako pokušava da da novac jednom vozaču, prilazi tuđem automobilu, viče, valja se po putu i simulira pokrete molitve. Kada su policajci stigli na mjesto događaja, Marfi je utrčao u naselje, a potom i u jezero, gde je plivao do iscrpljenosti, nakon čega se utopio na dubini od preko 10 metara. Ronioci su ga pronašli oko 30 minuta kasnije.

Ovu vijest je potvrdio njegov bliski prijatelj i kolega Toni Hudž, koji je otkrio detalje poslednjih trenutaka života poznatog influensera.

"Konor Marfi je živio na golf terenu u Bangkoku, koji je prekrasan, i tamo je imao lijepu kuću. A ona se doslovno nalazi uz vodu. Njegov zadnji balkon izlazi na vodu. To se može vidjeti na njegovom Instagramu i objavama koje je dijelio. Na kraju se utopio u jezeru u sopstvenom dvorištu. Mnogo je drugih stvari koje su tome prethodile, ali tako je završio svoj život, utapanjem. Prije smrti, otkrio je kako je postigao neke nadljudske sposobnosti, i to nije šala, stvarno ih je postigao. Ja i puno drugih prijatelja smo ga u tome podržavali, kao što biste podržali prijatelja koji ima velike snove i želi da ostvari takve sposobnost", izjavio je Hudž.

Marfijeva djevojka, dvadesetdvogodišnja djevojka sa kojom je bio u vezi oko tri godine i sa kojom se tek bio ponovo sastao nakon izvjesnog vremena razdvojenosti, izjavila je za ThaiRath da nikada ranije nije vidjela svog dečka da uzima narkotike i da ne može da objasni njegovo neobično ponašanje.