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Trudna Edita okupila porodicu, tu je i Indi: Pomirile se nakon teških riječi, objavile porodičnu fotografiju

Trudna Edita okupila porodicu, tu je i Indi: Pomirile se nakon teških riječi, objavile porodičnu fotografiju

Autor Đorđe Milošević
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Edita je objavila i fotografiju majke i sestre sa psima, uz kratak opis: "Moje 4 žene".

Trudna Edita okupila porodicu, tu je i Indi Izvor: Instagram printscreen

Iako su odnosi između sestara i pjevačica, Edite i Indi Aradinović, u poslednje vrijeme bili narušeni, one su odlučile da zakopaju ratne sjekire i obnove svoju bliskost.

Pravi dokaz ovog pomirenja je nedavna fotografija koju je trudna Edita podelila sa svojim pratiocima na Instagramu. Na objavljenoj slici, sestre poziraju sa osmjehom na licu u društvu svoje majke Florije, što jasno pokazuje da su sve loše stvari ostavile iza sebe.

Porodičnu idilu upotpunili su njihovi kućni ljubimci koje drže u rukama, dok u pozadini svira poznata pesma "Djevojke samo žele da se zabavljaju".

Nakon toga, Edita je objavila i fotografiju majke i sestre sa psima, uz kratak opis: "Moje 4 žene".

Svi su ih hvalili zbog toga što razumjevanje u ovakvim trenucima treba da postoji i da se pokaže, te je poruka koju su poslale mnogima bila važna.

Izvor: Blic/ Mondo

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Tagovi

edita aradinović Indi aradinović pomirenje

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