Edita je objavila i fotografiju majke i sestre sa psima, uz kratak opis: "Moje 4 žene".
Iako su odnosi između sestara i pjevačica, Edite i Indi Aradinović, u poslednje vrijeme bili narušeni, one su odlučile da zakopaju ratne sjekire i obnove svoju bliskost.
Pravi dokaz ovog pomirenja je nedavna fotografija koju je trudna Edita podelila sa svojim pratiocima na Instagramu. Na objavljenoj slici, sestre poziraju sa osmjehom na licu u društvu svoje majke Florije, što jasno pokazuje da su sve loše stvari ostavile iza sebe.
Trudna Edita okupila porodicu, tu je i Indi: Pomirile se nakon teških riječi, objavile porodičnu fotografiju
Porodičnu idilu upotpunili su njihovi kućni ljubimci koje drže u rukama, dok u pozadini svira poznata pesma "Djevojke samo žele da se zabavljaju".
Nakon toga, Edita je objavila i fotografiju majke i sestre sa psima, uz kratak opis: "Moje 4 žene".
Svi su ih hvalili zbog toga što razumjevanje u ovakvim trenucima treba da postoji i da se pokaže, te je poruka koju su poslale mnogima bila važna.
Trudna Edita okupila porodicu, tu je i Indi: Pomirile se nakon teških riječi, objavile porodičnu fotografiju
Izvor: Blic/ Mondo