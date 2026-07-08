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Teniser koji je 5 sati igrao s Đokovićem se oženio Hrvaticom: Nina mami na mrežama, a svadba trajala 3 dana (Foto)

Teniser koji je 5 sati igrao s Đokovićem se oženio Hrvaticom: Nina mami na mrežama, a svadba trajala 3 dana (Foto)

Autor Dragana Tomašević
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Feliks Ože-Alijasim je u srećnom braku s atraktivnom Ninom.

Teniser koji je 5 sati igrao s Đokovićem se oženio Hrvaticom: Nina mami na mrežama, a svadba trajala Izvor: Instagram/ninaaliassima

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Vimbldona pošto je pobijedio Feliksa Ože-Alijasima u najluđem meču koji smo gledali ovog leta. Đoković je dobio 3:2 posle pet sati i 15 minuta, pokazujući još jednom da i u 40. godini igra tenis vrijedan aplauza.

Novak je namučio kanadskog tenisera (25), koji je nedavno stao na ludi kamen sa Ninom Gaibi, prelijepu konjarku hrvatsko-marokanskog porijekla.

Romantično vjenčanje održano je početkom septembra u Maroku i trajalo čak tri dana, a po rečima Feliksa, inače 10. igrača svijeta, sve je izgledalo kao scena iz filma o Džejmsu Bondu.

– Kada planirate vjenčanje, želite da to bude događaj za cio život. I zaista je bilo tako. Ljudi su došli iz cijelog svijeta, zato smo slavili tri dana. Bilo je magično, nezaboravno. A znate onu – srećna žena, srećan život... i srećan muž - rekao je Alijasim za Tennis Channel.

Fotografije s vjenčanja brzo su obišle društvene mreže, a mnogi su komentarisali da su Feliks i Nina izgledali kao holivudski par.

Pogledajte kako ona izgleda:

Nina Gaibi je profesionalna konjarka, rođena u SAD 2000. godine, sa hrvatskim i marokanskim korjenima. Takmiči se za Maroko i nastupala je na prestižnim turnirima poput "Moroccan Royal Toura."

Njena rođaka je poznata australijska teniserka Ajla Tomljanović, koja ju je i upoznala s Feliksom 2019. godine. Par se vjerio u novembru 2024, a ljubav je krunisana vjenčanjem godinu dana kasnije.

(Telegraf.rs, MONDO)

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Tagovi

Feliks Ože-Alijasim Feliks Ože-Aljasim supruga

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