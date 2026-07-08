Ilda Šaulić pokazala izazovne obline u bikiniju: Tvrdi da godinama ima istu kilažu, oduševila izgledom

Ilda Šaulić, ćerka Šabana Šaulića, uživa na moru sa kumom Jelenom.

Izvor: Instagram printscreen/ildasaulic

Pjevačica Ilda Šaulić, ćerka kralja narodne muzike Šabana Šaulića, važi za jednu od najodmjerenijih javnih ličnosti i retko je možemo vidjeti u izazovnim izdanjima.

Ipak, sada je napravila izuzetak i sa kumom Jelenom otputovala na more. Na Instagramu je podijelila fotografiju sa jahte na kojoj obje poziraju u kupaćim kostimima, a pratioci su primijetili da je Ilda preplanula i da izgleda besprekorno.

"Kumstvo", napisala je Ilda.

Inače, Ilda Šaulić ističe da vodi računa o svom izgledu, ali da godinama uspijeva da održi istu kilažu zahvaljujući zdravim navikama.

Kako je jednom otkrila, čim primijeti da je dobila koji kilogram, odmah koriguje ishranu i povede više računa o tome šta unosi u organizam.

"Ovu kilažu imam već godinama, a čim dobijem dodatni kilogram ili dva, ne osjećam se dobro, pa se odmah vraćam na prethodnu. Bacim se na dobar trening, a ishrana je naravno zdrava i redovna. Mislim da je vođenje računa o sopstvenom izgledu nešto što se podrazumijeva, a pogotovo kad se bavite javnim poslom", rekla je pjevačica za Story.

"Radujem se i uživam u ovim godinama. Kao zrela žena znam šta sve hoću, šta neću, šta mi prija, a šta ne. To je zaista važno, ali do tih saznanja se dolazi zahvaljujući životnom iskustvu."