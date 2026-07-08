Najpoznatija srpska influenserka Tamara Kalinić zavetovala se prethodnog vikenda na vječnu ljubav italijanskom biznismenu Filipu Testi na intimnoj ceremoniji na jednoj od najromantičnijih lokacija na svijetu - obali jezera Komo u Italiji.

Izvor: instagram/enricodefinis

Poznata Srpkinja Tamara Kalinić je postala tema svjetskih medija nakon što je na jezeru Komo, u ekskluzivnoj vili čije izajmljivanje košta 250.000 eura, izgovorila sudbonosno da Filipu Testi.

Influenserke je na svadbi kojoj je prisustvovala i Naomi Kembel, promijenila čak četiri vjenčanice renomiranih svjetskih dizajnera, a danas je najzanimljivija slika etikete na jednoj od njih.

Kreacija modne kuće "Alaja", otkrila je kako se sada Tamara preziva.

Pogledajte:

Izvor: Instagram / tamara

Tamara je sada - Tamara Kalinić Testa.

U galeriji pogledajte detalje s vjenčanja Tamare Kalinić i Filipa Teste:

Vidi opis Kako se sad preziva Tamara Kalinić? Srpska bogatašica se udala u najvećoj tajnosti, a odala je etiketa (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: intsagram/zeynepuztku Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram printscreen / alisav Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: instagram/louis_pinault Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: instagram/enricodefinis Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: instagram/noordegroot Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram printscreen / alisav Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen / alisav Br. slika: 7 7 / 7

Koliko je koštala svadba?



Na samom vjenčanju u čuvenoj vili Pico bilo je svega stotinak najužih prijatelja i članova porodice, a kako se može vidjeti na jednom od sajtova za organizovanje vjenčanja, to je na ovoj prestižnoj lokaciji koštalo između 150.000 i 250.000 eura, dok je subota najskuplji dan za održavanje slavlja.

Tamara i Filipo su za ketering i hranu izdvojili između 30.000 i 45.000 eura (minimum je 100 gostiju). Planiranje i kordinacija ovog događaja stajala je od 10.000 do 25.000 eura, a usluge fotografa i videografa između 15.000 i 25.000. Posebna pažnja bila je usmjerena i na cvijeće i dekoraciju, a za to su mladenci iskeširali između 15.000 i 30.000 eura.

Interesantno je i da u ugovoru postoji klauzula da na svečanosti mora da bude minimum 100 gostiju, u suprotnom je potrebno da se plati preostala razlika, što ovog puta nije bio slučaj.

Pogledajte vilu u kojoj se udala Tamara:

Vidi opis Kako se sad preziva Tamara Kalinić? Srpska bogatašica se udala u najvećoj tajnosti, a odala je etiketa (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: intsagram/zeynepuztku Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: intsagram/zeynepuztku Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: intsagram/zeynepuztku Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: intsagram/zeynepuztku Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: intsagram/zeynepuztku Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: intsagram/zeynepuztku Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: intsagram/zeynepuztku Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: intsagram/zeynepuztku Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: intsagram/zeynepuztku Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: intsagram/zeynepuztku Br. slika: 10 10 / 10

Kad se svedu računi, mnogi se pitaju koliko zarađuje Kalinićeva kad je sebi mogla da priušti ovakav luksuz.

Srpkinja je jedna od najuticajnijih influenserki svijeta, a prema Forbsu, njeno bogatstvo iznosi između četiri i osam miliona eura. Tamara samo od objava na mrežama zarađuje navodno između 6.000 i 8.500 eura, što na godišnjem nivou iznosi 90.000.

Od pregleda na Jutjubu Kalinićeva mesečno prihoduje 3.000-4.500 eura, dok je glavni izvor prihoda svakako saradnja s poznatim svjetskim brendovima, poput kompanija "Botega Veneta", "Dior" i "Odemar Pige", pošto su honorari za pojedinačne ugovore višemjesečni i mjere se u stotinama hiljada eura.

Tamara je na društvenim mrežama nakon vjenčanja otkrila i kako su tekle pripreme za veliki dan. Ona je podijelila niz storija sa probe pred vjenčanje, pokazavši kako je sve izgledalo dan ranije.

Mnoge su posebno raznježile objave sa ocem, koga dosad nismo mogli da vidimo ni u javnosti ni na Tamarinim videima.

Pogledajte 00:28 Tamara Kalinić o ocu Izvor: instagram/tamara Izvor: instagram/tamara

Nekadašnji vlasnik prve privatne bolnice u Jugoslaviji pratio je ćerku do oltara, a tokom probe zabilježena je i urnebesna situacija kad su ga Tamarini prijatelji i Filipova porodica začikavali.

- Tata, ovo je mjesto gdje ćeš je dati, tako da polako razmisli o svemu - čulo se na snimku.

Mnoge je nasmijao i kadar s Filipom, dok su vježbali gdje treba da stoje tokom ceremonije, a u pozadini se čulo: "Nemoj da se predomisliš." Tamara se potom ponovo vratila na svog oca i podijelila trenutak kad su ga njeni prijatelji zadirkivali da će "uskoro biti nečiji tuđi problem".